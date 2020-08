Matka ośmiorga dzieci uniknie więzienia za bezprawne pobieranie zasiłków w UK w imieniu swoich krewnych żyjących w Pakistanie

36-letnia Saaba Mahmood bezprawnie 'zarobiła' 100 000 w zasiłkach, które pobierała w imieniu swojego wujka, ciotki żyjących w Pakistanie oraz matki. Kobieta w sądzie tłumaczyła się tym, że „nie wiedziała”, iż nie jest uprawniona do pobierania tych świadczeń.

Matka ośmiorga dzieci żyjąca w Stockport przez pięć lat pobierała zasiłki w imieniu swojego wujka i ciotki oraz matki, mimo że wiedziała, iż dwoje z nich mieszka w Pakistanie.

Oszukała na 100 000 funtów

Łącznie 36-letnia Saaba Mahmood pobrała prawie 100 000 funtów w sposób bezprawny w zasiłkach, które jej nie przysługiwały. W sądzie w Manchesterze kobieta przyznała się do czterech stawianych jej zarzutów dotyczących oszustwa, jednak otrzymała wyrok 16 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 18 miesięcy, dzięki czemu uniknie odsiadki.

Matka ośmiorga dzieci przystąpi także do 15-dniowego programu resocjalizacyjnego dla przestępców, który kosztuje podatników 1 500 funtów na osobę. W sądzie stwierdzono, że „nie posiada ona umiejętności do życia w społeczeństwie jako odpowiedzialna dorosła osoba”.

W sądzie okazało się, że kobieta m.in. między styczniem 2013 a wrześniem 2018 roku pobierała Disability Living Allowance w imieniu swojej ciotki i Employment Support Allowance między lutym 2013 a październikiem 2018 roku. Jednak jej ciotka wyjechała z Wielkiej Brytanii w styczniu 2014 roku na ślub swojej córki i nie wróciła do UK do 28 października 2018 roku ze względu na zły stan zdrowia. O tym fakcie 36-latka nie poinformowała już urzędu.

Trudna sytuacja kobiety

W sądzie obrona podkreśliła jednak, że 36-letnia kobieta jest matką ośmiorga dzieci w wieku od roku do 13 lat, które trafią do adopcji, jeśli ona pójdzie do więzienia, gdyż jej mąż nie nadaje się na opiekuna ze względu na to, iż choruje na schizofrenię. Ponadto małżonek kobiety zostanie oddany do szpitala w przypadku jej odsiadki w więzieniu, gdyż nie jest on w stanie nawet zadbać sam o siebie.