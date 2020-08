Jak oszczędzić 140 funtów na rachunkach za ogrzewanie? Sprawdź, czy kwalifikujesz się do programu Warm Home Discount

Choć w UK lato jeszcze trwa, to już teraz warto pomyśleć o nadchodzącej zimie i rosnących rachunkach za ogrzewania. Można już składać wnioski w ramach programu Warm Home Discount, dzięki któremu można otrzymać dodatkowe 140 funtów.

W Wielkiej Brytanii można skorzystać z programu Warm Home Discount. Zapewnia on wsparcie tym gospodarstwom domowym, które mogą mieć trudności z opłaceniem rachunków za energię elektryczną i gaz w sezonie zimowym. Program ten z powodzeniem funkcjonuje od 2011 roku i zgodnie z założeniami będzie funkcjonował aż do 2021 roku. Ma on formę jednorazowego wsparcia finansowego w wysokości 140 funtów. Jest skierowany do wszystkich gospodarstw domowych, które zmagają się z opłatami za energię w sezonie zimowym. Jest on oferowany przez praktycznie wszystkich dostawców energii w Wielkiej Brytanii.

W 2017 roku ze wsparcia finansowego w ramach Warm Home Discount skorzystało 2,2 mln osób - większość z nich było emerytami lub osobami o niskich dochodach.

Jak skorzystać z programu Warm Home Discount?

Pieniędzy nie dostaje się do ręki - odbiorca otrzymuje je w postaci obniżki rachunków za ogrzewanie między wrześniem a marcem. Niekiedy rabat może być zrealizowany w późniejszym terminie w roku. Aby skorzystać z pomocy należy aplikować u swojego dostawcy, ale najlepiej zrobić to szybko, ponieważ nierzadko zdarza się tak, że obowiązuje zasada "kto pierwszy, ten lepszy".

WARTO WIEDZIEĆ: Otrzymanie wsparcia w ramach Warm Home Discount nie ma wpływu na świadczenia Cold Weather Payment i Winter Fuel Payment.

Kto może skorzystać z programu Warm Home Discount?

Programem Warm Home Discount Scheme objęte zostaną dwie grupy odbiorców – jedna bez żadnych warunków wstępnych (grupa "CORE"), a druga po spełnieniu kilku takich warunków (grupa "BROADER").

Do grupy "CORE" należą (spełnione muszą być wszystkie 3 warunki):

osoby, których imię i nazwisko widnieje na rachunku za energię elektryczną;

osoby, które korzystają z usług dostawców prądu biorących udział w programie Warm Home Discount Scheme;

osoby, które otrzymują jeden z poniższych zasiłków: gwarantowany dodatek emerytalny Guarantee Credit element of Pension Credit lub oszczędnościowy dodatek emerytalny Savings Credit element of Pension Credit.

Jeśli należysz do tej grupy powinieneś otrzymać już list z Departamentu Pracy i Emerytur (DWP) zaświadczający zakwalifikowanie się do programu. W zależności od danego przypadku konieczny może być kontakt z infolinię Warm Home Discount Scheme.

Z kolei do grupy "BROADER" należą osoby o niskich dochodach. Zwykle spełniają one takie warunki:

Otrzymuje jedno z następujących kwalifikujących się świadczeń uzależnionych od dochodów: Income Support, Income based Jobseekers’ Allowance, Income related Employment and Support Allowance lub Universal Credit.

Ich roczny dochód brutto na gospodarstwo domowe (HHI) wynosi poniżej 16 190 GBP, a posiadacz rachunku za energię żyje z niepełnosprawnością umysłową lub fizyczną lub przewlekle choruje, lub w domu mieszka taka osoba, lub w domu mieszka dziecko do lat 5.

Rroczny dochód gospodarstwa domowego brutto (HHI) wynosi poniżej 16 190 GBP i posiadacz rachunku wydaje 10% lub więcej dochodu gospodarstwa domowego na rachunki za energię do ogrzewania nieruchomości.

Im szybciej złożymy wniosek, tym lepiej - niektóre firmy energetyczne premiują tych konsumentów, kórzy jako pierwsi zgłosili się ze swoją aplikacją. Nie warto zwlekać!