Matka nie ma pieniędzy na wykładzinę w domu, ale kupuje dzieciom ubrania luksusowych marek Burberry i Gucci [wideo]

12-letnia córka Kelly McKenna, Chase, nie lubi Primarku, więc jej mama wydaje pieniądze na markowe ubrania dla niej i nie ma środków finansowych na to, aby wyłożyć ich dom wykładziną. Przypadkiem brytyjskiej rodziny zainteresował się łasy na wszelkie dziwaczne historie Channel 5.

Kelly McKenna powiedziała, że jej wymagająca 12-letnia córka, Chase ma pościel Burberry i kilka strojów Gucci. Spełnianie wymagań 12-latki stało się dla Kelly priorytetowe.

Markowe ubrania ponad wszystko

Rodzina Kelly wystąpiła w filmie dokumentalnym Channel 5 „12 Year Old Shopaholic and Other Big Spending Kids” i szybko wprawiła oglądających w osłupienie. Młoda mama tłumaczyła w programie:

- Ludzie powiedzieliby: „Nie masz dywanu, ale twoje dzieci biegają w Lacoste”. Jesteśmy fatalni jeśli chodzi o pieniądze, nie mamy oszczędności, żyjemy na co dzień, tak, jak jest. Urodziłam moje dzieci i czułam, że, gdybym ubrała je w markowe ubrania, ludzie pomyśleliby, że dobrze sobie radzę. W chwili, gdy się urodziły, wszystkie były w markowych ubraniach. Chciałam, żeby moje dzieci ładnie wyglądały. Możemy mieć mnóstwo rachunków, a ja wciąż mogę iść do łóżka i spać. Takie rzeczy mnie nie martwią – powiedziała Kelly w programie.

Widzowie byli zszokowani, gdy mama powiedziała, że nie stać jej na położenie wykładziny w domu z powodu dużych wydatków. Cały „spektakl” rodziny skupiał się na rozpieszczonej 12-latce, Chase, która odmawia robienia zakupów w Primarku.

Dzieci mówią, że często dostają 300 funtów tygodniowo, aby wydać je na „dobry wygląd”.

- W tym tygodniu miałam już 150 funtów, a to dopiero wtorek. Jeśli poproszę o coś tatę i nie dostanę zgody na to od razu, posyłam mu „minę”. Lubię marki… Ralph, Juicy, Gucci. Nie lubię Primarka! – powiedziała 12-letnia Chase.

Wymagające dzieci

Małżonkowie twierdzą, że czasami mają trudności z nadążaniem za ciągłymi wymaganiami swoich dzieci. Kelly zostaje w domu, aby opiekować się dziećmi, podczas gdy jej mąż prowadzi własną firmę budowlaną.

- Jesteśmy kiepscy z pieniędzmi, ale nie korzystamy z zasiłków. Alan na to pracuje. Moja mama zawsze mówiła: „nie jesteś tu na zawsze, więc wydaj to, póki możesz” i myślę, że ma rację – dodała Kelly.

