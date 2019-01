Matka Magdaleny Żuk przerywa milczenie: Ujawnię wszystkie tajemnice śledztwa!

Zaledwie tydzień temu Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze podjęła decyzję o przedłużeniu śledztwa w sprawie śmierci Magdaleny Żuk. Tymczasem zdesperowana matka tragicznie zmarłej w Egipcie 27-latki zagroziła właśnie ujawnieniem wszystkich tajemnic śledztwa, jeśli prokuratorom nie uda się w ciągu pół roku doprowadzić sprawy do końca.

Jeśli do czerwca prokuratura nie wyjaśni tajemnicy śmierci mojego dziecka, to ostrzegam, że ujawnię wszystkie sekrety śledztwa – zagroziła na łamach dziennika „Super Express” zrozpaczona Elżbieta Żuk, która jest świadoma konsekwencji prawnych takiego działania. - Dość już mam wiecznego czekania nie wiadomo na co. Chcę wiedzieć, co stało się Magdzie! Wiele razy słyszałam, że jeśli pisnę choć słówko, to trafię do więzienia na trzy lata. Ale teraz uznałam, że ważniejsza dla mnie jest prawda – dodała.

Przypomnijmy, że do tragicznej śmierci Magdaleny Żuk doszło z końcem kwietnia 2017 r. 27-latka wypadła ze szpitalnego okna w Marsa Alam i doznała tak rozległego stłuczenia płuc, że egipskim lekarzom nie udało się jej przywrócić funkcji oddychania. W sprawie szybko pojawiło się jednak szereg hipotez wskazujących na to, że w śmierci Polki brały udział osoby trzecie. Media informowały m.in. o tym, że Magdalenie Żuk mógł zostać podany narkotyk „flakka”, że padła ona ofiarą handlarzy ludźmi, a także że w niecny proceder zaangażowany był jej chłopak Markus W., który do Egiptu nie poleciał z uwagi na brak paszportu.

Po serii szokujących informacji dotyczących rzekomego zmuszania Polek do świadczenia usług seksualnych dla egipskich biznesmenów i po połączeniu przez media śmierci Magdaleny Żuk z budzącą podobne emocje śmiercią Karoliny Kaczorowskiej, skupiono się ostatecznie na hipotezie zakładającej, że Magdalena Żuk cierpiała na zaburzenia psychiczne. Z tą wersją wydarzeń nie chce się jednak pogodzić matka dziewczyny, która twierdzi, że są to informacje wyssane z palca. - Próbowano już wmówić opinii publicznej, że Magda cierpiała na chorobę psychiczną i dlatego tak się zachowywała. To wszystko bzdura! Znam swoje dziecko! Była zdrowa! - zaznaczyła Elżbieta Żuk na łamach „Super Expressu”.



