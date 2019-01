Zaskakująca decyzja polskiej prokuratury! Śledztwo w sprawie Magdaleny Żuk zostało PRZEDŁUŻONE

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze podjęła decyzję o przedłużenia śledztwa w sprawie śmierci Magdaleny Żuk. Do 30 czerwca 2019 będzie badana tajemnica śmierci kobiety, która kwietniu 2017 roku zmarła w Egipcie.

Co jest powodem tej decyzji? Prokuratura nadal czeka na uzupełniającą opinię biegłych z zakresu toksykologii. - Jest ona konieczna dla pełnej interpretacji dotychczas uzyskanych opinii biegłych i być może wynikną z niej kolejne czynności - komentował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze prok. Tomasz Czułowski.

Polka mieszkająca w Egipcie: „Magdalena Żuk przyjechała na konkretne zamówienie”! [wideo]

Przypomnijmy, polscy śledczy na podstawie wyników sekcji zwłok i badań laboratoryjnych ustalili, że przyczyną zgonu kobiety był upadek z dużej wysokości. Prokuratura nie znalazła żadnych dowodów na to, że Magdalena Żuk wcześniej mogła paść ofiarą gwałtu.

Magdalena Żuk pojechała do egipskiego kurortu Marsa Alam. W Polsce został partner kobiety, którego zaczęło niepokoić dziwne zachowanie Magdaleny. Z tego powodu postanowił pomóc jej wcześniej wrócić do domu, ale w między czasie Polka trafiła do szpitala ze względu na pogarszający się stan zdrowia. Gdy znajomy kobiety przyjechał po nią do Egiptu dowiedział się, że ta nie żyje. Powiedziano mu, że kobieta spadła z pierwszego lub drugiego piętra i zmarła na miejscu.

Śmierć Magdaleny Żuk: Znamy szczegóły raportu egipskich śledczych!

Egipcjanie ustalili, że na ciele kobiety nie było śladów przemocy wskazujących na udział osób trzecich w jej śmierci. Nie wykryli oni także ran, który miałyby wskazywać na próbę ochrony przed domniemanym napastnikiem. Nie wykryto też żadnych śladów DNA pod paznokciami kobiety.

Śledczy z Egiptu potwierdzili, że na ciele kobiety nie było też śladu przemocy seksualnej, natomiast potwierdzili informacje podane przez polską prokuraturę, która ustaliła, że przed śmiercią Magdalena Żuk zażyła leki antydepresyjne. W jej ciele znaleziono substancje stosowane w leczeniu psychoz i schizofrenii.