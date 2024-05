Życie w UK Matematyk znalazł sposób na wygraną w lotto. Sam wygrał na loterii 14 razy!

Jak przewidzieć numery w Lotto? Czy istnieje sztuczka, która da gwarantowaną wygraną? Historia tego matematyka pokazuje dwie bardzo ważne życiowe rzeczy: nauka się opłaca i to dosłownie oraz, że można za jej pomocą wygrać z losem i organizatorem loterii.

Wszystkie loterie na całym świecie mają pewien wspólny mianownik: organizowane są po to, aby na nich nie wygrywać. Loterie są skonstruowane w taki sposób, aby szansa na wygraną była minimalna. Na przykład w polskim totolotku, gdzie wybiera się 6 z 49 liczb szansa wynosi 1 do 14 mln. Jest to więc szansa iluzoryczna, ale wygrana nadal jest możliwa. Aby pomóc sobie w wygranej można stosować różne zabobony, magiczne liczby lub po prostu królową nauk, czyli matematykę.

Matematyk wykupił losy na wszystkie zwycięskie kombinacje

Australijczyk rumuńskiego pochodzenia, Stefan Mendel udowodnił aż 14 razy, że fortunę można oszukać. Używając tylko swojego rozumu i liczb opracował niemalże idealny przepis na złamanie systemu. W Rumunii pracował jako ekonomista i to tam rozpoczął pracę nad swoim systemem, który chciał wykorzystać do przewidzenia 5 cyfr w loterii dających drugą nagrodę. System sprawdził się lepiej, ponieważ Stefan wygrał główną nagrodę, dzięki czemu mógł wylecieć z całą rodziną do Australii. Krótko po przylocie matematyk rozpoczął pracę nad dostosowaniem jego algorytmu do australijskiej loterii.

Ogrom możliwych kombinacji sprawił, że Mendel zaczął poszukiwać inwestorów skorych do przeznaczenia pieniędzy na zakup jak największej ilości losów. System obliczał 5 z 6 cyfr dzięki czemu liczba możliwych kombinacji stała się skończona, a to pozwoliło Mendelowi skupić się na wygraniu głównej nagrody, co pozwoliło mu zarabiać więcej pieniędzy niż ilość możliwych kombinacji. Z tymi informacjami Stefan wykupił wszystkie losy na opracowane przez swój system kombinacje liczb w loterii.

Po tym jak mężczyzna wygrał aż 12 razy, władze australijskiej loterii zaczęły rozumieć, że nie mają do czynienia z wyjątkowym szczęśliwcem, ale ze świadomym działaniem matematyka. Mimo tego, że wszystko było legalne, władze robiły wszystko, aby zablokować Mendelowi dostęp do loterii. Nielegalne stało się wykupywanie wszystkich losów przez jednego człowieka, ale pomysłowy Rumun poradził sobie z tym zakazem zapraszając do współpracy pięciu partnerów biznesowych.

Jak wygrać w polskiego totolotka?

Polskie lotto daje główną wygraną gdy ktoś zgadnie 6 z 49 liczb. Kombinacji jest tak dużo, że prawdopodobieństwo trafienia jest 1 do 14 milionów. Trzeba by wykupić prawie 14 milionów losów, aby na pewno trafić 6. Biorąc pod uwagę kumulacje i cenę jednego losa, są sytuacje, gdy mogłoby się to opłacać… Jednak tylko wtedy gdybyśmy mieli gwarancję, że będziemy jedyną osobą, która trafi 6. W przeciwnym razie wygrana jest dzielona na zwycięzców. Do tego dochodzi aspekt praktyczny – wypełnienie tak dużej ilości losów na lotto zajęłoby bardzo dużo czasu i byłoby niemożliwe do wykonania.

Co pozostaje tym co liczą na wygraną w Lotto?

Większość osób skreśla te same liczby. Tzw. szczęśliwe liczby to zazwyczaj urodziny ukochanych osób, daty które dobrze się kojarzą lub liczby, które kiedyś przyniosły szczęście. Niektórzy także uważają, że są liczby ulubione przez los, które wypadają częściej i na nich się skupiają. Tymczasem zgodnie z zasadą prawdopodobieństwa, wypadnięcie każdej z 14 milionów kombinacji w Lotto, jest tak samo prawdopodobne. Jedyne co pozostaje, to liczenie na przypadek i łut szczęścia.