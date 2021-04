Jak wygrać w lotto? Oto 3 sposoby cenione wśród graczy

Fot. Wikimedia Commons

Jak wygrać w lotto? Takie pytanie zadaje sobie niejeden mieszkaniec naszego Globu. Wygranie miliona z pewnością rozwiązałoby problemy finansowe większości przeciętnych ludzi. Jak więc trafić odpowiednie liczby? Oto 3 sposoby bardzo cenione wśród internautów. Jak ocenia je profesor matematyki?

Wygrana w lotto to marzenie wielu Polaków - niejeden nasz rodak nad Wisłą przez niemal całe życie próbuje szczęścia, kupując losy na loterię. Od ponad dwóch lat w Lotto można też grać przez internet. Jednak wygrana w popularnego totka okazuje się w rzeczywistości niezwykle mało prawdopodobna. Według matematycznych wyliczeń szansa na trafienie „szóstki” w Lotto to 1:13 983 816.

Czy istnieją sposoby na zwiększenie prawdopodobieństwa wygranej na loterii? Z pewnością wiele jest w sieci osób, które twierdzą, że rozgryzły system gier liczbowych i wiedzą jak wygrać w lotto. Czy jednak warto im ufać i wierzyć w proponowane metody?

Jak wygrać w lotto? Oto 3 sposoby

1. Typowanie numerów według systemu delta

W sieci krąży kilka sposobów, które zdaniem wielu graczy mogą dopomóc szczęściu. Pierwszy sposób nosi enigmatyczną nazwę „system delta”. Twórcy tego systemu są przekonani, że szansa na wygraną gwałtownie wzrasta, gdy gracz typuje wyłącznie liczby od 1 do 15. Metoda ta jest bardzo popularna wśród internautów i wiele osób przyznaje się do korzystania z niej. Co jednak ciekawe, właśnie fakt popularności tej metody pozwala wątpić w jej skuteczność, gdyż lawiny wygranych wciąż jeszcze nie zaobserwowano...

2. Historia wystepowania poszczególnych numerów

Drugim bardzo popularnym wśród internautów sposobem na to, jak wygrać w lotto, jest analiza tego, jak często występują poszczególne liczby. Co ciekawe istnieje nawet co najmniej jedna strona internetowa, której autor prowadzi statystyki od ponad 20 lat. Autor statystyk jest nawet skłonny udostępnić każdemu swoje przewidywania co do najbliższych losowań - jednak za symboliczną opłatą 4 zł (pobieraną za pośrednictwem wysłanego na podany numer smsa). Czyż nie wydaje się to trafiony sposób... na biznes?

3. Radiestezja - przewidywanie wygranej z wahadełkiem w ręku

Innym sposobem, do którego ucieka się wiele osób, jest znane „wahadełko”. Niektóre osoby wierzą, że radiestezja, polegająca w tym wypadku na ułożeniu karteczek z liczbami, a następnie przenoszeniu nad każdą karteczką magicznego wahadełka i obserwowaniu jego "reakcji", jest dobrą metodą do przewidywań, które numery zostaną wylosowane w najbliższej loterii. Niestety, jest to również wyśmienita okazja dla oszustów i szarlatanów, którzy chętnie wykorzystują ludzką naiwność, oferując swoje wątpliwej jakości usługi.

Jak wygrać w lotto? Opinia matematyka

Powyższe sposoby, choć naprawdę brzmią obiecująco, mogę jednak zwieść nas na manowce. Zdaniem profesora matematyki Macieja Sablika, który udzielił wywiadu Dziennikowi Zachodniemu na temat tego, jak wygrać w lotto, szanse na wygraną na loterii typu lotto, wciąż są niezwykle niskie: „W każdym losowaniu każdy układ liczb jest tak samo możliwy”. Stąd, niezależnie od metody, jaką przyjmiemy, prawdopodobieństwo wygranej będzie wciąż ekstremalnie małe, jak 1 do wielu milionów. Nigdy jednak nie wiadomo, czy akurat tym razem szczęście nie uśmiechnie się właśnie do nas…