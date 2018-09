Obywatele państw unijnych popierają plan zrezygnowania ze zmiany czasu!

Przewodniczący Komisji Europejskiej, Jean-Claude Juncker powiedział, że skoro sami obywatele nie chcą zmiany czasu, to "zrobimy, czego chcą".

Wiele wskazuje, że czas letni w krajach Unii Europejskiej będzie obowiązywał przez cały rok. Szef Komisji Europejskiej, Jean-Claude Juncker powiedział, że popiera pomysł porzucenia zmiany czasu na terenie Wspólnoty.

"Jeśli ludzie tego chcą, to zrobimy to" - powiedział Juncker w wywiadzie dla niemieckiej telewizji, ZDF.

Niedawne badania opinii publicznej przeprowadzone na zlecenie Komisji Europejskiej wykazały, że większość mieszkańców krajów Unii Europejskiej jest zdania, że zmiana czasu nie jest potrzebna. Juncker potwierdził, że nie ma sensu lekceważyć tego, czego chcą obywatele. Teraz pomysł ten muszą zaakceptować Parlament Europejski oraz Rada Europejska.

Co nam da porzucenie zmiany czasu?

Porzucenie zmiany czasu z letniego na zimowy będzie miało bezpośredni wpływ na nasze codzienne życie. Według obowiązującego w okresie zimowym czasu, słońce zachodzi około godziny 15 i aż do godziny 4 nad ranem jest całkowicie ciemno. Jeśli przestaniemy przestawiać zegarki na czas zimowy, to dzień pozostanie dłuższy niż w przypadku czasu zimowego. Przede wszystkim pozwoli to nam oszczędzić na energii elektrycznej potrzebnej do oświetlenia domów, ale także ulic i placów. Brak zmiany czas pozwoli także na oszczędności w fabrykach, które również będą mogły dłużej korzystać ze światła słonecznego.

Inną korzyścią odejścia od zmiany czasu jest brak problemów zdrowotnych. Choć obecnie zmieniamy czas tylko o godzinę i może wydawać się to niewiele, to w rzeczywistości dla naszych organizmów jest to spory wysiłek. Szczególnie uciążliwe jest to dla osób w podeszłym wieku, których organizmy są nieco słabsze.

W Polsce kwestię zmiany czasu podniósł kilka lat temu PSL, jednak ze względu na przepisy unijne pracę nad zniesieniem zmiany zostały przerwane. Teraz okazuje się, że być może będą one wprowadzone.