Kurs funta ponownie w dół po komentarzu Michela Barniera odnośnie propozycji Theresy May ws. Brexitu

Carillion - druga największa firma branży budowlanej w UK ogłasza bankructwo! Upadek giganta wpłynie na kurs funta?

To już pewne – Carillion, druga co do wielkości firma branży budowlanej na Wyspach, ogłosiła właśnie upadłość. W ratowanie firmy zaangażowani byli przedstawiciele rządu, ale prowadzone wczoraj rozmowy...