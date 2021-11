Młode małżeństwo zamordowane w Somerset. Do tragedii doszło na skutek długotrwałego sporu o miejsce parkingowe?

Fot. Getty

Do ogromnej tragedii doszło w niedzielę wieczorem w cichej na co dzień miejscowości Norton Fitzwarren, w hrabstwie Somerset. W domu jednorodzinnymzamordowany został 36-letni nauczyciel informatyki i jego 33-letnia żona, a wszystko to rozegrało się tuż obok dzieci małżeństwa śpiących na piętrze.

Morderstwo 36-letniego Brytyjczyka i jego 33-letniej żony wstrząsnęło niewielką i spokojną społecznością Norton Fitzwarren – miejscowości położonej niedaleko Taunton, w Somerset. Młodzi ludzie zostali znalezieni w domu, z poważnymi obrażeniami i zmarli na miejscu. W domu, na piętrze, znajdowała się też dwójka śpiących dzieci – z nieoficjalnych informacji wynika, że było to dwóch chłopców w wieku 4 i 7 lat. 36-letni Stephen Chapple był nauczycielem informatyki w pobliskiej szkole West Somerset College, a jego żona, 33-letnia Jenny, pracowała przy obsłudze klienta w centrum ogrodniczym.

Zabójstwo w Somerset - policja dokonała aresztowania podejrzanego

Wiadomo już, że w sprawie został aresztowany 34-letni sąsiad pary – były komandos – inżynier Colin Reeves. Wraz z nim do aresztu trafił 67-letni ojciec mężczyzny, ale ten po złożeniu zeznań został wypuszczony. Na razie funkcjonariusze policji Avon and Somerset Police nie podali w sprawie zbyt wielu informacji, ale detektyw Neil Meade przyznał w mediach, że tragedia wstrząsnęła społecznością Norton Fitzwarren. - To, co przydarzyło się Stephenowi i Jennifer, jest nadzwyczaj bolesne i nie mogę sobie wyobrazić, jaki wpływ ich śmierć będzie miała na ich dwoje dzieci. Oficerowie łącznikowi wspierają obie rodziny i informują je na bieżąco o postępach naszego śledztwa. Wiem też, że istnieje duże zainteresowanie tym, co się wydarzyło, ale prosiłbym ludzi, aby nie spekulowali i nie zastanawiali się, jaki wpływ [zabójstwo] może mieć na rodziny. To tragiczny incydent, który wstrząsnął naszą społecznością – zaznaczył detektyw.

Nieoficjalnie mówi się, że do morderstwa mogło dojść z uwagi na długotrwały konflikt sąsiadów o miejsce parkingowe.



