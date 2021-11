Premier ogłosił nowe przepisy budowlane w Anglii. Obowiązkowe punkty ładowania samochodów elektrycznych w każdym nowym domu

Fot. Getty

Premier Wielkiej Brytanii zapowiedział poważne zmiany dotyczące przepisów budowlanych w Anglii. Zgodnie z rządowym projektem, nowo powstające budynki będą musiały mieć punkty ładowania samochodów elektrycznych.

Już od przyszłego roku właściciele wszystkich nowo budowanych domów i innego rodzaju budynków w Anglii będą zobowiązani do zainstalowania punktów ładowania samochodów elektrycznych – zapowiedział Boris Johnson. Ogłaszając zmiany w poniedziałek podczas Confederation of British Industry, premier podkreślił: „To kluczowy moment – nie możemy tak dalej. Musimy dostosować naszą gospodarkę do zielonej rewolucji przemysłowej”.

Wielka Brytania przechodzi na samochody elektryczne

Jak podaje BBC, Wielka Brytania ma obecnie około 25 000 punktów ładowania samochodów elektrycznych, ale według szacunków Competition and Markets Authority do 2030 roku mieszkańcy UK mogą potrzebować nawet 10 razy więcej takich punktów. Według rządowych szacunków, wprowadzenie nowych przepisów z początkiem 2022 roku pozwoli na instalację nawet do 145 000 punktów ładowania rocznie.

Obowiązek instalacji punktów ładowania samochodów ma być jednym z kroków mających zbliżyć Wielką Brytanię do całkowitego przejścia na samochody elektryczne oraz przystosować kraj do planowanego na 2030 rok zakazu sprzedaży nowych samochodów napędzanych paliwem spalinowym. Przypomnijmy, że przejście na pojazdy elektryczne jest częścią strategii Wielkiej Brytanii związanej z zapobieganiem zmianom klimatu.

Nowe przepisy budowlane w Anglii

Zapowiedziane przez premiera regulacje będą obowiązywać w przypadku budowy wszelkiego rodzaju budynków – nie tylko domów czy bloków mieszkalnych, ale także w przypadków supermarketów czy zakładów pracy. Nowe prawo ma mieć też zastosowanie w przypadku budynków już wybudowanych, ale poddawanych gruntownym remontom.