Wymóg zaszczepienia się przeciwko Covid-19 coraz częściej pojawia się w ofertach w pracy w UK. Czy to już dyskryminacja?

Fot. Getty

Najnowsze analizy pokazują, że w okresie od sierpnia do października liczba ofert pracy, w których od kandydatów wymagane było okazanie paszportu covidowego, wzrosła o 189 proc.! Czy nosi to znamiona dyskryminacji na rynku pracy?

Analiza ofert pracy pojawiających się w ostatnich kilku miesiącach w UK nie pozostawia wątpliwości – coraz więcej brytyjskich pracodawców idzie w ślady swoich odpowiedników w Stanach Zjednoczonych i za jeden z wymogów przyjęcia do pracy uznaje okazanie ważnego paszportu covidowego. Okazuje się, że w okresie od sierpnia do października liczba ogłoszeń dotyczących pracy, w których wymóg zaszczepienia się był wskazany zupełnie wprost, wzrosła o 189 proc.! Z łącznej liczby 1,2 mln ofert pracy w UK, dostępnych na jednej z platform z ofertami pracy, liczba ogłoszeń wymagających od kandydatów szczepień wzrosła z 805 w sierpniu do 2161 we wrześniu i do 2324 w październiku.

Obowiązkowe szczepienia w UK

Eksperci wskazują, że wprowadzanie obowiązku szczepień dla pracowników to trend, jaki Wielka Brytania powoli przejmuje od Stanów Zjednoczonych, ponieważ w krajach europejskich wymóg ten jeszcze się powszechnie nie przyjął (choć jest on rozważany przez poszczególne rządy). - Wydaje się, że tabu jest przełamywane tam, gdzie wielkie korporacje stawiają się i mówią: „Tak, musisz zostać zaszczepiony do określonej daty”. (…) Na początku tego roku można było policzyć na palcach jednej ręki liczbę ogłoszeń o pracę, w których widniała prośba o poddanie się szczepieniu, a teraz wydaje się, że w miarę upływu czasu liczba ta rośnie.

W odpowiedzi na powyższy trend rzecznik rządu przyznał jedynie, że pracodawcy wymagający od kandydatów szczepień nie mogą łamać prawa do pracy, równości i ochrony danych osobowych. - Chociaż cieszymy się, gdy pracodawcy wspierają swoich pracowników w kwestii szczepień, to ci, którzy chcą sprawdzać status szczepień nowych lub obecnych pracowników, będą musieli rozważyć, w jaki sposób wpisuje się to w ich obowiązki prawne wynikające z prawa do pracy, równości i ochrony danych osobowych – zaznaczył rzecznik.