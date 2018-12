Małżeństwo z Crawley odpowiedzialne za uziemienie samolotów na lotnisku Gatwick? Brytyjskie media publikują wizerunki podejrzanych

Fot. Facebook

Brytyjskie media opublikowały zdjęcia Brytyjczyków podejrzanych o wywołanie chaosu na lotnisku Gatwick, w wyniku którego poszkodowanych zostało nawet 140 tys. pasażerów. Jak informują, w rękach funkcjonariuszy Sussex Police ma być małżeństwo z Crawley: 47-letni Paul Gait i 54-letnia Elaine Kirk.

Dziennik „Daily Mirror” podaje, że w policyjnym areszcie, w związku z celowym użyciem dronów zakłócającym pracę lotniska, znajduje się małżeństwo z Crawley. 47-letni Paul Gait i 54-letnia Elaine Kirk mieli zostać zatrzymani w dniu wczorajszym ok. godz. 22. Obecnie para poddawana jest przesłuchaniom, a ich mieszkanie w Crawley jest dokładnie przeszukiwane.

W sprawie zatrzymania Paula Gaita wypowiedział się dla dziennika „The Telegraph” jego szef - John Allard, właściciel firmy z Crowborough - Allard Double Glazing. - Paul normalnie przychodzi do pracy ok. 7.45 rano, a pamiętam, że w tych dniach pracował do późna. Nie sądzę, że to on. Gdy to miało miejsce, on był zajęty pracą – powiedział Allard. - Znam również żonę Paula – Elaine, i o ile wiem, jej w żadnym wypadku nie interesują drony, ani żadne modele latające – dodał. Allard przyznał jednak, że Paul dronami się interesował.

Przypomnijmy, że z powodu dronów nadlatujących nad pas startowy lotniska Gatwick, uziemionych lub przekierowanych na inne lotniska (m.in. do Luton, Stansted, Cardiff, Birmingham i Southend) zostało blisko 800 samolotów. Według różnych szacunków, w wyniku zakłócenia funkcjonowania lotniska, poszkodowanych zostało nawet 140 tys. pasażerów. Sprawcom największego, jak poinformowały władze Gatwick, chaosu na lotniskach brytyjskich od 2010 r., grozi teraz do 5 lat więzienia. Zgodnie bowiem z obowiązującym w UK prawem, Brytyjczyków obowiązuje zakaz używania dronów w odległości poniżej jednego kilometra od lotniska oraz na wysokości większej niż 120 metrów.