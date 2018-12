Szok: Ponad 100 000 pasażerów może nie dostać odszkodowań w wyniku wczorajszego zamknięcia lotniska Gatwick i odwołania im lotów

Przez zamknięcie lotniska Gatwick w środę wieczorem i czwartek z powodu latających w pobliżu dronów ucierpiało ponad 100 000 pasażerów. Okazało się jednak, że najprawdopodobniej nie dostaną oni odszkodowania za odwołane lub przekierowane loty.

W czwartek w wyniku pojawiających się dronów w przestrzeni powietrznej lotniska Gatwick zdecydowano się zamknąć lotnisko i odwołać ponad 750 lotów, z powodu czego ucierpiało aż 110 000 pasażerów. Kolejną szokującą informacją, która pojawiła się dzisiaj w brytyjskich mediach m.in. w „Business Insider”, jest ta, że najprawdopodobniej nie otrzymają oni odszkodowania za odwołane loty.

Zgodnie z unijnym prawem (EC261) pasażerowie, którzy ucierpieli w wyniku długich opóźnień lotów lub ich odwołania, są uprawnieni do odszkodowania w wysokości nawet 600 euro. Jednak według AirHelp pasażerowie, którzy utknęli wczoraj na lotnisku Gatwick, mogą nie otrzymać rekompensaty, gdyż „ingerencja drona” znajduje się poza kontrolą linii lotniczych i zaliczana jest do „wyjątkowych okoliczności”.

- Niestety pasażerowie nie są uprawnieni do odszkodowania za opóźnienia spowodowane przez obecność dronów w pobliżu Gatwick Airport, gdyż znajdują się one poza kontrolą linii lotniczych i należą do „wyjątkowych okoliczności”, z kolei samo lotnisko zostało zamknięte decyzją kontroli lotów – powiedział oficer Christian Nielsen z AirHelp.

Nielsen dodał jednak, że lotnisko powinno zadbać bardziej o pasażerów:

- Podróżni są uprawnieni do „otrzymania opieki”, czyli posiłków oraz możliwości odświeżenia się w wyniku opóźnień, a także dostępu do komunikacji, włączając dwie rozmowy telefoniczne, wiadomości fax oraz mailowe. Ponadto uprawnieni są także do otrzymania zakwaterowania w pokoju hotelowym wraz z przejazdem do niego, jeśli opóźnienia mają miejsce w nocy. Przy skali zakłóceń, jaka miała miejsce na lotnisku Gatwick linie lotnicze lub lotnisko mogło nie mieć możliwości znalezienia poszkodowanym pasażerom hotelu, dlatego w takich przypadkach podróżny może sam go zarezerwować i później wnioskować o zwrot kosztów – powiedział.

Gatwick Airport jest drugim największym lotniskiem w Wielkiej Brytanii i było zamknięte od godziny 21 wieczorem w środę do piątku, gdyż zarówno policja jak i zaangażowane jednostki wojskowe nie potrafiły poradzić sobie z dwoma „pojawiającymi się i znikającymi” nad lotniskiem dronami.

