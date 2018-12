Hit! ZOBACZ jak Theresa May mówi PO POLSKU zachęcając Polaków do pozostania w UK [wideo]

Podczas polsko-brytyjskich międzyrządowych konsultacji nie zabrakło humorystycznego akcentu. Premier Theresa May zwróciła się Polaków mieszkających w UK w ich rodzimy języku zapewniając, że mogą zostać na Wyspach. Jak poradziła sobie z niełatwym nadwiślańskim dialektem?

"Tak, na pewno możecie zostać!" - łamiąc sobie język na polskich słowach deklarowała Theresa May podczas jednej z konferencji prasowych zorganizowanych w ramach międzyrządowych konsultacji z udziałem premiera RP Mateusza Morawieckiego. Można żartować, że osoba pochodząca z Wielkiej Brytanii po raz pierwszy od niepamiętnych czasów powiedziała coś w innym, niż jej ojczysty, języku.

Jak jej poszło?

Nagranie z mówiącą po polsku premier UK trafiło do sieci i z miejsca stało się przebojem wśród naszych rodaków mieszkających na Wyspach. Możecie je obejrzeć na poniższym filmiku. Niecierpliwi mogą przewinąć do 4:07, bo właśnie wtedy padają rzeczone słowa:

Co Wy na to? Co sądzicie o Theresie May mówiącej po polsku?

"Możecie u nas zostać i chcemy byście zostali" - deklaruje Theresa May podczas spotkania z Mateuszem Morawieckim

Warto zwrócić uwagę, że zarówno Morawiecki, jak i May zwrócili się do Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii. Premier Polski zapewniał, że nasz ojczyzna dynamiczne się rozwija i zachęca wszystkich do powrotu. Szefowa brytyjskiego rządu z kolei deklarowała, że nie ma się co bać Brexitu i Polacy zawsze będą mile widziani w UK. Jeden polityk mówi "wracajcie", a drugi - "zostańcie". I komu tu wierzyć?