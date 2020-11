Maleje liczba Polaków na emigracji. Według GUS najwięcej naszych rodaków wyjeżdża z UK

Według najnowszych danych GUS dotyczących końcówki 2019 roku w Wielkiej Brytanii mieszka 678 tys. Polaków. Liczba naszych na Wyspach spadła w porównaniu z 2018 o 17 tys. i jest to największy spadek ilości emigrantów wśród krajów Europy.

Zgodnie z danymi udostępnionymi przez polski Główny Urząd Statystyczny poza granicami naszego kraju na koniec 2019 roku przebywa 2,415 miliona naszych rodaków. Jak to wygląda w rozbiciu na poszczególne kraje? Otóż zestawienie ilości Polaków, którzy przebywali poza granicami swojej ojczyzny w ramach pobytu czasowego powyżej 3 miesięcy pod koniec 2019 przedstawia się następująco:

Niemcy - 704 tysiące

Wielka Brytania - 678 tysięcy

Holandia - 125 tysięcy

Irlandia - 112 tysięcy

Norwegia - 88 tysięcy

Włochy - 88 tysięcy

Francja - 63 tysiące

Belgia - 53 tysięce

Szwecja - 51 tysięcy

Austria - 41 tysięcy

Dania - 34 tysiące

Hiszpania - 28 tysięcy

Inne kraje europejskie - 69 tysięcy

Kraje pozaeuropejskie - 281 tysięcy

Patrząc na tendencje utrzymujące się w kwestii emigracji Polaków to swoją uwagę zwraca fakt, iż mamy do czynienia z ciągle malejącą ilością naszych rodaków żyjących poza granicami. W 2019 w porównaniu do 2018 roku polska emigracja zmniejszyła się w sumie o 40 tysięcy (1,6 procent). Dwa lata temu odnotowaliśmy jeszcze większy spadek w tym zakresie, bo liczący 85 tysięcy.

Coraz mniej Polaków na emigracji - ilu naszych rodaków przebywa poza granicami kraju?

Najwięcej naszych rodaków ubyło właśnie w Wielkiej Brytanii. Populacja Polaków na Wyspie skurczyła się o 17 tysięcy, zatem jej spadek nie był tak spektakularny, jak między 2017 a 2018, kiedy około 98 tysięcy naszych rodaków opuściło UK. Jak dalej podaje GUS w Holandii i Norwegii liczba Polaków zwiększyła się o dwa tysiące.

"Podobnie jak w poprzednich latach, głównym powodem wyjazdów za granicę była chęć podjęcia tam pracy. Wskazują na to wyniki polskich badań statystycznych prowadzonych w gospodarstwach domowych (BAEL, EU-SILC)" - czytamy w komunikacie GUS`u.

Emigracje Polaków - jak wygląda sytuacja w chwili obecnej?

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że wszystkie to powyższe liczby mają charakter jedynie szacunkowy i pokazuje przede wszystkim trend oraz kierunki wyjazdów Polaków i nie powinny być traktowane jako "twarde" dane, a jedynie jako wartości przybliżone.

Dodajmy, że zupełnie inaczej prezentują się dane Office for National Statistics. Według szacunków ONS z 2018 roku oficjalnie w Zjednoczonym Królestwie żyje 905 000 osób narodowości polskiej, z czego 832 000 urodziło się w Polsce. Nieoficjalnie Anglii, Walii, Szkocji i Irlandii Północnej mieszkać może nawet nawet 1,5 miliona naszych rodaków.

Ile Polaków (tak naprawdę!) mieszka w Wielkiej Brytanii?

Choć od dwóch lat wśród Polaków w UK nasiliła się tendencja do powrotów do kraju, to Polacy wciąż pozostają najliczniejszą grupą narodowościową imigrantów w Wielkiej Brytanii, a język polski jest drugim co do popularności językiem w Anglii i trzecim w Wielkiej Brytanii (po angielskim i walijskim). Więcej na ten temat przeczytacie w naszym artykule "Ilu Polaków mieszka w UK?" - klikajcie w niego po więcej informacji na ten temat!

POBIERZ aplikację "Polish Express" na swój telefon z Androidem - KLIKNIJ TUTAJ!