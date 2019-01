W którym mieście na świecie mieszka najwięcej Polaków (i nie, nie jest to Londyn)?

W którym mieście na świecie mieszka najwięcej Polaków? Oto jest pytanie!

Jak czytamy na łamach portalu "Tanie Loty" stolica Wielkiej Brytanii znalazła się w zestawieniu światowych miast najbardziej zaludnionych przez Polaków. Londyn na rzeczonej liście zajął piąte miejsce. W największej metropolii na Wyspach według oficjalnych danych mieszka ich ponad 200 tysięcy (z nieco ponad miliona naszych rodaków przebywających obecnie w UK).

To oficjalna liczba podawana przez ONS, ale trudno sądzić, aby odpowiadała ona rzeczywistej liczbie Polaków w stolicy Wielkiej Brytanii. Wraz ze zniesieniem Working Registration Scheme bardzo trudno jest oszacować wielkość Polonii w Londynie, ale szacuje się, że może ona liczyć nawet do pół miliona.

Ryanair najgorszą linią lotniczą. Aż 70 proc. pasażerów unika latania irlandzkimi liniami

Wydaje się wam, że jest to dużo? Jeszcze więcej Polaków mieszka w... Kurytybie! Miasto zwane "Chicago Ameryki Południowej" jest "najbardziej polskim z brazylijskich miast", jak czytamy na łamach "Tanich Lotów".

- Zielona metropolia stała się domem emigrantów z Polski, którzy jeszcze pod koniec XIX wieku tłumnie przybywali do Ameryki Południowej. Osiedlali się na oferowanych przez rządy Brazylii i Argentyny dzikich dotąd działkach. Pracowali na plantacjach i na roli, budowali swoje społeczności i swoją tożsamość kulturową - pisze Weronika Skupin. Ilość Polaków w Kurytybie kształtuje się na poziomie od 400 tys. (oficjalnie) do 700 tys. (nieoficjalnie). W Brazylii siła Polonii to nawet 3 miliony osób!

Od DZIŚ działa nowe połączenie lotnicze między Warszawą, a Londynem

Na trzecim miejscu klasyfikacji znalazło się Zagłębie Ruhry, niemiecki ośrodek przemysłowy, który można porównać do konurbacji górnośląskiej. W sumie w Dortmundzie, Essen, Duisburgu, Bochum, Gelsenkirchen i Oberhausen przebywa ponad 700 tys. Polaków. Niższy stopień podium przypadł Nowemu Jorkowi, a dokładniej rejonowi zwanemu New York City Metropolitan Area, gdzie, jak się szacuje, mieszka nawet milion naszych rodaków.

Jakie miasto uplasowało się na szczycie zestawienia? To "Jackowo"! W Chicago ma mieszkać nawet do dwóch milionów Polaków i osób pochodzenia polskiego. Wszystko wskazuje na to, że "Wietrzne Miasto" to drugie największe skupisko Polaków na świecie po stołecznej Warszawie.