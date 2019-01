Ryanair najgorszą linią lotniczą. Aż 70 proc. pasażerów unika latania irlandzkimi liniami

Wczoraj samolot linii Ryanair, który miał lecieć z lotniska w Bristolu do Krakowa, został przekierowany na Stansted uzasadniając to złymi warunkami pogodowymi. Pasażerowie twierdzą jednak, że inne samoloty...

Pasażerka samolotu Ryanair, który w sobotę lądował awaryjnie na lotnisku we Frankfurcie, opowiedziała o swoim kilkudziesięciominutowym koszmarze. Po tym, jak doszło do nagłego spadku ciśnienia w kabinie...

Największa wpadka Ryanaira: Lot z London Stansted do Grecji, który miał trwać 3 godziny, zajął dobę! W sprawie interweniował nawet grecki rząd

Do nieprawdopodobnego wręcz chaosu doszło w Ryanairze, gdy lot z londyńskiego lotniska Stansted do Grecji, który miał trwać 3 godziny, wydłużył się do 24 godzin. Doszło nawet do interwencji greckiego rządu.