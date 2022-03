Katastrofalny pożar 25 autokarów przewożących dzieci do szkół w Redditch i Bromsgrove [zdjęcia]

fot. Twitter/Northfield Fire Station

Do 25 autobusów i autokarów zostało zniszczonych w makabrycznym pożarze w wypożyczalni autokarów w Bromsgrove w Worcestershire. Pojazdy były zaparkowane blisko siebie, przez co ogień szybko się rozprzestrzenił.

Późnym wieczorem około godziny 22:00 w piątek doszło do dużego pożaru w wypożyczalni autokarów w Bromsgrove, Kev’s Cars and Coachers, z której usług korzystają szkoły w Bromsgrove i Redditch.

Pożar szybko rozprzestrzenił się i zniszczył prawie wszystkie autobusy firmy, które stały zaparkowane blisko siebie na parkingu. Na miejsce pożaru przy Birmingham Road zostało wezwanych 70 strażaków. Mimo że w miarę szybko udało im się opanować ogień, straty okazały się ogromne. Straż pożarna poinformowała także, że nikt nie został ranny w wyniku pożaru.

Green Watch just returned from large fire at Lydiate Ash with @HWfirepic.twitter.com/bc7b4MhRpK