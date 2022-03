Porady, jak oszczędzić na paliwie, gdy ceny na stacjach rosną z dnia na dzień

Ceny paliwa gwałtownie rosną w Wielkiej Brytanii i na całym świecie, dlatego warto zapoznać się z poradami na temat tego, jak oszczędzić na wydatkach na benzynę i nie narażać się na niepotrzebne straty.

Ceny ropy wzrosły przez obawy dotyczące niezawodności dostaw w związku z rosyjską inwazją na Ukrainę. RAC poinformowało, że skok cen paliwa był teraz największy w rekordach od 2000 roku.

Przeczytaj też: Ceny paliw w UK po raz pierwszy przekroczył barierę 150 pensów za litr

Jak oszczędzić na paliwie?

Zdaniem ekspertów są jednak sposoby na to, jak kierowcy mogą obniżyć koszty paliwa i przedstawiają parę z nich:

Korzystaj z programów Cashback i kart lojalnościowych

Jak się okazuje różne stacje benzynowe i supermarkety, od Texaco po Sainsburys, oferują programy Cashback i karty lojalnościowe, aby zachęcić swoich klientów do korzystania z ich usług.

Za każdym razem, gdy kupujemy paliwo na określonej stacji, otrzymujemy punkty lojalnościowe, jeśli posiadamy taką kartę. One z kolei przekładają się na oszczędności w tankowaniu.

Nie tankuj paliwa "pod korek"

Eksperci twierdzą, że powinniśmy upewnić się, że za każdym razem, gdy tankujemy paliwo, uzupełniamy tylko to, czego wymaga nasze auto w danym momencie. Paliwo zmagazynowane w zbiorniku nie sprzyja wcale maszynie, uszkadza układ paliwowy i towarzyszące mu podzespoły.

Specjaliści radzą również, aby w tej ciągle zmieniającej się sytuacji gospodarczej, rejestrować zużycie paliwa w litrach, a nie w funtach.

Płynna jazda zamiast dynamicznej

Metoda, która daje od 30 do 60 proc. oszczędności, to unikanie w trakcie jazdy niepotrzebnego przyspieszania, wyprzedzania, na którym tak naprawdę nic nie zyskujemy i hamowania w ostatniej chwili (o wiele lepiej i – jak się okazuje – ekonomiczniej jest zachować odpowiedni dystans w trakcie jazdy).

Jak twierdzą eksperci – zmniejszenie prędkości w trakcie jazdy na autostradzie np. z 140 do 120 km/h pozwoli kierowcy na zaoszczędzenie aż 1 litra paliwa na 100 km.

Tankuj paliwo przy marketach

Nie wszyscy kierowcy wiedzą, że na stacjach przy marketach możemy kupić tańsze paliwo niż na zwykłych stacjach i wcale nie jest ono gorszej jakości. Pochodzi ono zwykle z tych samych rafinerii co dużych marek jak Shell czy Esso, jednak marki te zazwyczaj dodają szereg specjalnych dodatków w celu poprawy wydajności, dlatego ich ceny są wyższe.

Utrzymuj odpowiednie ciśnienie w oponach

Kierowcy powinni także pamiętać o utrzymywaniu odpowiedniego ciśnienia w oponach w swoich samochodach, gdyż przy nieprawidłowym ciśnieniu w oponach będziemy zużywać więcej paliwa, aby samochód działał płynnie. Dzieje się tak z powodu dodatkowego tarcia, które wynika ze zdeformowanej opony. Aby dowiedzieć się, jakie jest zalecane ciśnienie w oponach twojego pojazdu, najpierw sprawdź instrukcję obsługi pojazdu. Czasem informacja ta znajduje się na progu drzwi kierowcy lub na wewnętrznej stronie klapy zbiornika paliwa.

Wyłącz klimatyzację i podgrzewane fotele

Korzystanie z klimatyzacji, gdy nie jest za gorąco czy ogrzewania, gdy nie jest zimno, a my jesteśmy ciepło ubrani, nie jest wcale konieczne. Niektórzy o tym jednak zapominają i za to płacą więcej. Te „udogodnienia” bardzo wpływają bowiem na zużycie paliwa, warto wziąć to pod uwagę.