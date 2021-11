Lotnisko East Midlands staje się jednym z głównych brytyjskich hubów lotniczych Ryanaira

Ryanair nie tylko nie wycofuje się z East Midlands, ale wręcz w znaczący sposób powiększa liczbę lotów z tego lotniska. Regionalny port lotniczy w Castle Donington stanie się jednym z głównych brytyjskich węzłów lotniczych taniego irlandzkiego przewoźnika.

Przypomnijmy, jeszcze we wrześniu 2021 roku informowaliśmy o negocjacjach toczonych między Ryanairem, a władzami East Midlands Airport. Irlandzkie linie lotnicze chciały wywalczyć lepsze warunki współpracy z portem lotniczym obsługującym trzy ośrodki miejskie: Nottingham, Derby i Leicester. Według lokalnych mediów, Ryanair miał wprost zagrozić całkowitym wycofaniem swoich operacji z tego lotniska. Z polskiego punktu widzenia oznaczałoby to likwidację pięciu wygodnych połączeń z polskimi lotniskami w Warszawie Modlinie, Krakowie, Wrocławiu, Rzeszowie oraz Łodzi. Więcej o konflikcie na tym tle pisaliśmy w artykule zatytułowanym: "Ryanair wycofa się z lotniska East Midlands? Zagrożonych jest 5 połączeń między Anglią a Polską". Odsyłamy do niego po wszelkie szczegóły na ten temat. Ostatecznie jednak nie doszło do "ewakuacji" Ryanaira z East Midlands, a obu stronom udało się osiągnąć satysfakcjonujące porozumienie. To z kolei było tematem kolejnego tekstu, do którego odsyłamy: "Ryanair nie wycofa się z lotniska East Midlands. Loty UK-PL w 2022 roku zostają utrzymane".

Ryanair będzie kontynuował współpracę z lotniskiem East Midlands

To jednak jeszcze nie wszystko! W ramach rozkładu lotów na lato 2022, a konkretnie od kwietnia Ryanair będzie obsługiwał 130 lotów tygodniowo do 31 europejskich destynacji. Znajdą się w nich takie kierunki, jak Alicante, Barcelona, ​​Lanzarote, Malaga, Majorka, Rodos i Teneryfa, a więc będą to w większości typowo "urlopowe" miejsca docelowe z brytyjskiego punktu widzenia. Dyrektor handlowy Ryanaira, Jason McGuinness, powiedział, że jest "zachwycony" przedłużeniem długoterminowego partnerstwa z East Midlands Airport.

"Jako linia lotnicza nr 1 w Europie z przyjemnością przedłużamy naszą współpracę z lotniskiem East Midlands i ogłaszamy nasz rozkład na lato 2022" - deklarował McGuinness. "Ryanair nadal angażuje się w odbudowę europejskiego przemysłu lotniczego i turystycznego poprzez przywrócenie połączeń i zwiększenie naszej siatki pasażerów do ponad 225 milionów rocznie do 2026 roku. Cieszymy się, że przedłużyliśmy naszą długoterminową współpracę z lotniskami East Midlands, Manchester i Stansted. Wszystkie one skorzystają na nowych samolotów Ryanair dostarczonych przez Boeinga" - czytamy dalej.

Loty z East Midlands do Polski w 2022 roku utrzymane

Przypomnijmy, pięć tras między UK, a PL, realizowanych z lotniska East Midlands jest już dostępnych na przyszły rok. W okresie od stycznia 2022 do końca października 2022 dostępne są rezerwacje biletów lotniczych na trasy:

Kraków – East Midlands (loty 3 razy w tygodniu w obie strony)

Wrocław – East Midlands (loty 3 razy w tygodniu w obie strony)

Rzeszów – East Midlands (loty 3 razy w tygodniu w obie strony)

Z kolei w okresie od stycznia 2022 do końca marca 2022 dostępne są rezerwacje biletów lotniczych na trasy:

Warszawa Modlin – East Midlands (loty 2 razy w tygodniu w obie strony)

Łódź – East Midlands (loty 2 razy w tygodniu w obie strony).

Szczegółowe infomacje na temat lotów między Polską a East Midlands można znaleźć bezpośrednio na stronie Ryanaira.