Brytyjka zdruzgotana po tym, jak straciła pracę w domu opieki, bo nie chciała się zaszczepić [wideo]

36-letnia Louise Akester straciła pracę w domu opieki z powodu odmowy zaszczepienia się. Na nagraniu wideo kobieta powiedziała o swoim smutku po ostatnich godzinach spędzonych w pracy i pożegnaniu z ludźmi, z którymi pracowała od trzech lat.

Umowa Brytyjki pracującej w domu opieki została rozwiązana ze względu na rządowy wymóg, aby od 11 listopada wszyscy pracownicy domów opieki, którzy nie mają usprawiedliwienia medycznego, byli podwójnie zaszczepieni przeciwko Covid-19.

Straciła pracę, bo nie chciała się zaszczepić

Brytyjka pracowała od trzech lat w domu opieki w Hull, a w branży opiekuńczej od 14 lat, jednak mimo kwalifikacji straciła pracę, gdyż nie chciała się zaszczepić zgodnie z rządowym wymogiem.

Na wideo nagranym po zakończeniu ostatniej zmiany w piątek Brytyjka we łzach mówiła o swoim smutku i tym, jak trudne było dla niej opuszczenie osób, którymi się opiekowała przez ostatnie lata i współpracowników.

- To najtrudniejsza rzecz, którą kiedykolwiek musiałam zrobić, pożegnać się ze wszystkimi, ludźmi, którymi się opiekowałam tak długo, ludźmi, z którymi pracowałam. To było bardzo emocjonalne, to takie niesprawiedliwe. Po prostu nie mogę uwierzyć, że rząd nam to robi, nie rozumiem tego – powiedziała kobieta.

Brytyjka uważa, że to niesprawiedliwe

Brytyjka odmówiła zaszczepienia się tej jesieni, mimo że był to wymóg w jej pracy. Robiono jej testy na Covid-19 trzy razy w tygodniu, nosiła sprzęt PPE i przestrzegała „wszystkich wytycznych dotyczących bezpieczeństwa” i przymus zaszczepienia pod groźbą utraty pracy jest dla niej „niesprawiedliwy”.

Louise uważa, że wymóg rządowy jest niesprawiedliwy wobec pracowników domów opieki, jak ona, którzy niechętnie poddają się szczepieniu, biorąc pod uwagę to, że mieszkańcy domów opieki i ich goście nie są zobowiązani przez rząd do szczepienia.

Jest jedną z 40 000

Kobieta podkreśla, że nie wyklucza zaszczepienia się w przyszłości, jednak nie chce tego zrobić teraz. 36-latka z Hull reprezentuje około 40 000 pracowników domów opieki w Anglii, którzy stracą pracę, ponieważ nie zdecydowali się na podwójne szczepienie.

Brytyjka powiedziała, że została zaskoczona ogromem wiadomości, które otrzymała od ludzi, z poparciem i podziękowaniami.

- Kontaktowali się ze mną ludzie z całego kraju, nie tylko z Hull. Niektórzy z mojego rejonu chcą spotkać się w przyszłości i podzielić swoimi doświadczeniami. Miło wiedzieć, że nie jestem sama, że są inni ludzie w takiej samej sytuacji. Żałuję, że nie mamy czegoś przyjemniejszego, co dzielimy razem, ale jest, jak jest – dodała 36-letnia opiekunka.