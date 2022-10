Lotniska w Londynie. Które wybrać na swoją podróż?

Fot. Unsplash

Ile lotnisk ma brytyjska stolica? Jak bardzo każde z nich jest oddalone od centrum Londynu? Jak wygląda kwestia dojazdów do poszczególnych portów? Które lotnisko najlepiej wybrać pod kątem swojej podróży? Oto najważniejsze informacje.

Z wyjątkiem lotniska London City, usytuowanego w biznesowej dzielnicy Londynu, wszystkie pozostałe londyńskie lotniska są tak naprawdę znacznie oddalone od brytyjskiej stolicy, w związku z czym lepiej nie nastawiać się na dotarcie do nich taksówką, ponieważ cena przejażdżki może nas bardzo niemiło zaskoczyć. Warto przygotować się na podróż transportem publicznym, ponieważ jest to najtańsza opcja w obecnych czasach.

Londyńskie lotniska. Daleko, ale taniej?

Wiadomo jednak, że lotniska zlokalizowane w dużej odległości od Londynu - poza oczywistym minusem odległości - mają najczęściej ten plus, że połączenia lotnicze z nich są tańsze, niż w przypadku lotnisk z wygodniejszym dojazdem ze stolicy UK. Do najtańszych należą lotniska Luton i Stansted - obsługujące wiele tanich lotów między Wielką Brytanią a Polską. Ponadto, lotniskiem położonym najdalej od Londynu jest Southend, które oprócz tego, że jest najdalszym portem, to równocześnie jest też najmniejszym londyńskim lotniskiem - stąd jednak trudno dostać się do Polski.

Ile lotnisk ma Londyn?

Obecnie pod względem pasażerskiego ruchu lotniczego brytyjska stolica jest obsługiwana przez sześć lotnisk: London City, London Heathrow, London Gatwick, London Stansted, London Luton, London Southend. Czym wyróżnia się poszczególne londyńskie lotniska? Oto najważniejsze informacje o czterech portach najważniejszych pod kątem podróży między Polską a UK.

Lontisko London Heathrow

Jest to największy brytyjski port lotniczy, obsługujący największą liczbę pasażerów. Z wszystkich lotnisk znajdujących się de facto poza miastem, Heathrow leży najbliżej centrum Londynu - nie licząc oczywiście lotniska London City. Heathrow jest położone około 25 km na zachód od centrum Londynu, ale pozostaje jeszcze wewnątrz granic londyńskiej aglomeracji. Dzięki temu do lotniska prowadzi obwodnica M25, co ułatwia komunikację. Dodatkowo, lotnisko znajduje się przy autostradzie M4. Mimo wydawałoby się dobrego skomunikowania drogowego, planując podróż na Heathrow należy wziąć pod uwagę, że trasy prowadzące na lotnisko często są mocno zakorkowane. Warto jednak wiedzieć, że na Heathrow da się dojechać metrem, a także pociągiem Heathrow Express - co pozwala pominąć problem korków.

Lotnisko London Gatwick

Pod względem wielkości i natężenia ruchu pasażerskiego, Gatwick jest drugim co do wielkości londyńskim lotniskiem. Port ten leży około 40 km na południe od centrum Londynu. Aby dotrzeć do Gatwick z Londynu, można wybrać trasę M25, a następnie M23, ponieważ lotnisko leży przy tej drugiej autostradzie. Tu jednak również pojawia się problem korków, który także można pominąć wybierając dojazd pociągiem. Na Gatwick niestety nie dociera metro.

Lotnisko London Stansted

Jest to chyba najbardziej popularne lotnisko londyńskie wśród Polaków - stąd bowiem znajdziemy wiele połączeń PL-UK liniami lotniczymi Ryanair. Stansted leży około 50 km na północny-wschód od centrum Londynu. Pomimo znacznego oddalenia od centrum stolicy, na Stansted stosunkowo łatwo jest się dostać. Lotnisko leży bowiem przy autostradzie M11, a na lotnisko kursuje wiele autobusów. Na Stansted dojedziemy też bez problemy pociągiem.

Lotnisko London Luton

To lotnisko również jest bardzo popularne wśród Polaków - z uwagi na spory wybór połączeń PL-UK linii lotniczych Wizz Air, ale też Ryanair. Luton leży około 45 km na północ od centrum Londynu i znajduje się przy autostradzie M1. Nie ma tu niestety bezpośredniego połączenia kolejowego, jednak pasażerowie pociągów są dowożeni na lotnisko autobusami. Jednak jak podaje portal Pasażer, mimo przesiadki nie podróżuje się na Luton dłużej niż na lepiej skomunikowane Stansted.

