Lonely Planet: Anglia drugim najciekawszym kierunkiem turystycznym na świecie w 2020 roku! Zaskoczeni?

Fot. Getty

Wydawnictwo Lonely Planet wytypowało właśnie Anglię jako drugi najlepszy kierunek turystyczny 2020 roku! Czy jednak zaraz po Brexicie turyści będą aż tak tłumnie odwiedzali angielskie, „ponadczasowe skarby”?

Wiadomość o wytypowaniu Anglii jako drugiej najciekawszej destynacji turystycznej 2020 roku może się jawić jako próba odciągnięcia uwagi przeciętnego turysty od problemów politycznych UK. W uzasadnieniu swojego wyboru eksperci Lonely Planet piszą bowiem: „Niepewności związane z Brexitem zdominowały nagłówki ostatnich lat, ale jedną rzeczą pewną wśród całej tej niepewności, są te ponadczasowe skarby, z których słynie Anglia: zabytkowe zamki i katedry, urocze wioski i pofałdowane tereny wiejskie, i, oczywiście, wybrzeże”.

Czy jednak nastrój niepewności związany z Brexitem (niezależnie od tego, czy dojdzie do niego jeszcze 31 października, czy 31 stycznia 2020 r., czy w ogóle jeszcze później), rzeczywiście nie zniechęci wielu turystów do przyjazdu do Anglii? Lonely Planet twierdzi, że nie i zachwala w Anglii takie atrakcje jak spacery po smaganych wiatrem molach, smaczną rybę z frytkami (słynne fish and chips), wyprawy w poszukiwaniu życia morskiego w basenach skalnych czy wreszcie obserwowanie delfinów. Wydawnictwo kieruje naszą uwagę w szczególności na England Coast Path – przybrzeżną ścieżkę turystyczną, której kolejne fragmenty są otwierane dla turystów i która ma szansę już wkrótce stać się najdłuższą tego typu ścieżką turystyczną na świecie.

A oto pierwsza 10-tka najciekawszych destynacji turystycznych w 2020 roku według Lonely Planet:

1. Bhutan

2. Anglia

3. Macedonia Północna

4. Aruba

5. Eswatini

6. Kostaryka

7. Niderlandy

8. Liberia

9. Maroko

10. Urugwaj

