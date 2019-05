Londyńczyk ukarany £90 grzywny za zakrycie twarzy w pobliżu kamery z systemem rozpoznawania twarzy

Fot. Facebook

Mieszkaniec Londynu został ukarany grzywną w wysokości 90 funtów za to, że próbował zakryć swoją twarz przechodząc w pobliżu kamery z systemem rozpoznawania twarzy. Kamery umieszczono w dużej zielonej furgonetce w Romford, we wschodnim Londynie.

Jak podaje "Daily Mail", policjanci zamontowali kamerę na furgonetce i zaparkowali nią w Romford, we wschodnim Londynie. Następnie porównywali zdjęcia twarzy przechodniów z bazą poszukiwanych przestępców.

Przechodząc obok furgonetki, pewien mężczyzna zakrył twarz kurtką, aby uniknąć rejestracji przez kamerę. Policja zareagowała błyskawicznie, zatrzymując mężczyznę i zmuszając go do zdjęcia. Dodatkowo, mężczyzna został ukarany grzywną w wysokości 90 funtów.

Gdy policja go zatrzymała, mężczyzna krzyczał: - "Jeśli chcę zasłonić twarz, to ją zasłonię. Nie pchaj mnie, kiedy idę ulicą". Policjant powiedział mu: - "Uspokój się albo założymy ci kajdanki".

Po otrzymaniu mandatu mężczyzna powiedział "Daily Mail": - "Facet powiedział mi, że tam jest rozpoznanie twarzy. Więc tak przeszedłem. To był zimny dzień. Jak tylko to zrobiłem, policjant poprosił mnie, żebym podszedł do niego. (...) Powiedziałem: 'Nie chcę pokazywać się na czymkolwiek'.

W całym zdarzeniu najbardziej uderzający wydaje się fakt, że zaledwie kilka tygodni wcześniej stwierdzono, że nowa technologia rozpoznawania twarzy nieprawidłowo identyfikowała członków społeczeństwa w aż 96 proc. w próbach przeprowadzonych w latach 2016-2018.