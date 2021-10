Londyn: Tesco otwiera pierwszy sklep bez kas. Jak wyglądają zakupy w markecie typu GetGo?

Fot. Getty

Już dziś w centrum Londynu Tesco otwiera swój pierwszy sklep, w którym nie znajdziemy ani jednej kasy. Jak to możliwe? W jaki sposób robi się zakupy w sklepie bez kas?

Tesco jest jedną z największych sieci w UK pod względem handlu detalicznego. Nic więc dziwnego, że supermarket postanowił iść z duchem czasu, otwierając nowoczesny sklep bez kas w centrum Londynu, a dokładnie na High Holborn.

Tesco otwiera pierwszy sklep bez kas w Londynie

Sklepy typu GetGo wcześniej na Wyspach otworzył już Amazon, a teraz podobny ruch wykonuje Tesco. W sklepie nowej generacji zrobimy zakupy bez konieczności skanowania kodów kreskowych każdego produktu, a zapłacimy w ogóle nie zatrzymując się przy kasie. W jaki sposób przebiegają zakupy w sklepie bez kas?

Jak wyglądają zakupy w sklepie bez kas?

Odejście od tradycyjnych sklepów, gdzie zakupy oparte są na funkcjonowaniu kas (czy to kas z kasjerami czy też kas samoobsługowych), jest możliwe dzięki najnowszym technologiom wykorzystywanym w smartfonach. Wystarczy, że klient sklepu zainstaluje na swoim urządzeniu elektronicznym odpowiednią aplikację (w przypadku Tesco chodzi o aplikację Tesco.com) – i dzięki temu wejdzie do sklepu, weźmie interesujące go towary i… po prostu wyjdzie.

Jak to możliwe? W cytowanej przez BBC wypowiedzi, przedstawiciele Tesco wyjaśniają, że ułatwione zakupy bezkasowe są możliwe dzięki „kombinacji kamer i czujników wagi”, ustalających na bieżąco, co klient podnosi z półek. Następnie, na tej podstawie, naliczana i pobierana jest opłata za zakupy, co dzieje się bezpośrednio poprzez aplikację na smartfonie.

Wcześniej z takiego systemu zakupowego mogli już korzystać niektórzy pracownicy Tesco w sklepie zlokalizowanym w siedzibie firmy w Welwyn Garden City. Teraz jednak po raz pierwszy system zostaje udostępniony klientom Tesco w UK.