Na Ealingu powstanie pierwszy w Wielkiej Brytanii samoobsługowy sklep bez kas Amazon Go

W Amazon Go zrobimy zakupy nie sięgając nawet do portfela.

Firma Amazon zamierza otworzyć na Wyspach swój pierwszy samoobsługowy supermarket bez kas Amazon Go i to w dodatku na Ealingu, gdzie mieszka wielu Polaków. W planach ma też otwarcie kolejnych 30 tego typu punktów w całym kraju.

Amazon po raz pierwszy otworzył swój samoobsługowy supermarket bez kas pod nazwą Amazon Go w 2016 roku w Seattle, gdzie firma ma swoją bazę. W sklepach skorzystano z technologii o nazwie „Just Walk Out”, w której dzięki kamerom i czujnikom wiadomo, kiedy dany produkt zabierany jest z półki.

Amazon Go na Ealingu

Niebawem mieszkańcy Ealingu będą mogli zrobić zakupy w samoobsługowym sklepie bez kas – podaje „The Independent”. Od klientów wymaga się jedynie instalacji na smartfonie aplikacji o nazwie Amazon Go, która następnie skanowana jest przy bramce wejściowej do sklepu.

Zrobione zakupy podliczane są przez kamery i czujniki, które rozpoznają, jakie dokładnie produkty zostały zabrane z półki. Co ważne – jeśli klient odłoży z powrotem produkt na półkę, aplikacja usunie go z listy zakupów.

Nowe technologie

Na stronie Amazona możemy przeczytać, że w supermarketach bez kas wykorzystywana jest ta sama technologia co w samojeżdżących samochodach. Instrukcja dla klientów tych sklepów jest prosta: „Aby wejść do sklepu skorzystaj z aplikacji, a później możesz już odłożyć swój telefon – nie potrzebujesz go do zrobienia zakupów. Rób zakupy normalnie jak w każdym innym sklepie. Gdy skończysz, wychodzisz. Żadnych kolejek, żadnego sprawdzania”.