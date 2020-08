Lockdown zostanie poluzowany w północno-wschodniej Anglii. Rząd podał datę

Ze względu na zmniejszającą się liczbę osób zarażonych koronawirusem w północno-wschodniej Anglii, rząd zdecydował o poluzowaniu lockdownu w części rejonów. Nowe zasady zaczną obowiązywać od środy.

Pod koniec lipca podjęto decyzję o zaostrzeniu regulacji dotyczących lockdownu w północno-wschodniej Anglii, gdzie dramatycznie rósł wskaźnik zachorowań. Po miesiącu statystyki unormowały się na tyle, że rząd zdecydował o poluzowaniu restrykcji m.in. w Greater Manchester, West Yorkshire i wschodnim Lancashire.

Poluzowanie lockdownu

Od środy regulacje dotyczące lockdownu zostaną poluzowane m.in. w Bolton, Stockport, Trafford, Burnley, Hyndburn oraz częściach Bradford, Calderdale oraz Kirklees. Jedynie w Leicester nic nie zostanie zmienione w tym względzie do 11 września. Podobnie restrykcje zostaną podtrzymane w samym mieście Manchester, Salford, Rochdale, Bury i Tameside.

Matt Hancock powiedział:

- Wprowadziliśmy regulacje, aby chronić ludzi w tych częściach północnej Anglii. Widzimy pozytywne rezultaty naszego lokalnego podejścia i możemy wprowadzać coraz bardziej ukierunkowane środki.

Co się zmieni?

Firmy, które zostały otwarte w innych częściach Anglii 15 sierpnia, będą mogły otworzyć się od przyszłej środy (2 września) w rejonach objętych do tej pory bardziej restrykcyjnymi zasadami dotyczącymi lockdownu.

Dla przykładu liczba zachorowań na koronawirusa na 100 000 osób w Burnley spadła o połowę w czasie jednego tygodnia do 20 sierpnia – z 52 do 24,6. Z kolei w Bolton i Stockport spadła z 25,6 do 18,9 i z 23 do 15,1, natomiast w Trafford z 27,1 do 17,8 – poinformował rząd.

Dzięki poluzowaniu lockdownu ponad milion mieszkańców północno-wschodniej Anglii będzie mogło spotykać się w obrębie różnych gospodarstw domowych.