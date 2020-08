Kolejna faza luzowania lockdownu rozpocznie się z końcem sierpnia w Szkocji. Aberdeen znosi niektóre restrykcje już dziś

Fot. Getty

Kolejna faza luzowania lockdownu w Szkocji rozpocznie się 31 sierpnia - czyli wcześniej niż planowano. Taką decyzję podjęła premier Nicola Sturgeon. Aberdeen znosi część restrykcji już dziś.

Szkocja ogłosiła wejście w kolejną fazę luzowania lockdownu, która wejdzie w życie 31 sierpnia 2020. Niektóre restrykcje zostaną też zniesione w Aberdeen - mieście, które do tej pory było jednym z największych siedlisk koronawirusa w UK i zostało obłożone dodatkowymi restrykcjami.

Lockdown w Aberdeen - zniesienie niektórych ograniczeń

Już niemal trzy tygodnie trwa zaostrzony lockdown w Aberdeen z powodu niepokojącego rozprzestrzeniania się epidemii w tym szkockim mieście. Dziś o północy niektóre restrykcje zostaną jednak zniesione.

W Aberdeen ogłoszono, że ponownie otwarte zostaną puby, restauracje i kawiarnie. Będzie też można znów podróżować bardziej swobodnie, ponieważ przestanie obowiązywać ograniczenie do 5 mil od domu. Będzie też można spotykać się w pomieszczeniach zamkniętych z osoba, które mieszkają w innych gospodarstwach domowych. Z kolei od środy swoją działalność będą mogły wznowić hotele.

Luzowanie lockdownu w Szkocji od 31 sierpnia

Premier Szkocji Nicola Sturgeon ogłosiła, że kolejna faza luzowania lockdownu w Szkocji rozpocznie się 31 sierpnia - czyli około dwa tygodnie wcześniej, niż planowano. Z końcem bieżącego miesiąca otwarte zostaną siłownie, baseny i kryte boiska sportowe. Ponadto, dzieci, które skończyły 12. rok życia będą mogły brać udział w zajęciach takich jak taniec czy gimnastyka - warunkiem będzie to, by aktywność odbywała się bez kontaktu fizycznego między dziećmi. Młodsze dzieci będą mogły brać udział we wszystkich zajęciach, bez ograniczeń.