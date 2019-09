Lista NAJWIĘKSZYCH medycznych wpadek NHS - doszło do ponad 600 wypadków, które nigdy nie powinny się zdarzyć!

Co na to przedstawiciele NHS?

W których szpitalach doszło do największej ilości takich wypadków?

Narzędzia medyczne zaszyte w ciele pacjentów, przetaczanie krwi o niewłaściwej grupie, usuwanie niewłaściwych zębów czy amputacja zdrowej kończyny - lista koszmarnych pomyłek lekarzy NHS w UK jest długa. Za długa...

Jak czytamy na łamach portalu "Sky News" między kwietniem 2018 roku a lipcem 2019 roku doszło w sumie do 629 medycznych pomyłek, które nigdy nie powinny mieć miejsca. Jak łatwo policzyć takie "wpadki", które poważnie zagrażały zdrowiu pacjenta oraz mogły grozić nawet śmiercią, zdarzały się dziewięciu pacjentom w przeciągu jednego tygodnia.

W raporcie opisującym błędy w sztuce lekarskiej znajdują się naprawdę przerażające przypadki. Niezwykle często zdarza się, że po operacji w ciele pacjentów zaszywane są najróżniejsze przedmioty - rękawiczki, wiertła chirurgiczne, igły czy nawet... waciki. Co oprócz tego? Przetoczenie krwi o niewłaściwej grupie, pomyłki przy amputacjach - jednemu mężczyźnie usunięto niewłaściwy palec u nogi, a drugiemu - zdrową część okrężnicy. Doszło także do omyłkowych obrzezań, a aż sześć kobiet poddano zabiegowi histerektomii, co przyspieszyło u nich menopauzę.

Te i podobne wypadki zdarzają się wszędzie, ale w niektórych szpitalach częściej, niż w innych. W Barts Health NHS Trust w Londynie mieliśmy do czynienia z 17 takimi wypadkami. Z kolei po 12 błędów w sztuce lekarskiej odnotowano w Guy's i St Thomas's NHS Foundation Trust oraz University College London Hospitals NHS Foundation Trust.

Co na to NHS? - Troszczymy się o ponad pół miliarda pacjentów rocznie - komentowała rzecznika NHS. - Chociaż takie incydenty zdarzają się na szczęście niezwykle rzadko, to bardzo ważne jest, aby były dokładnie badane przez władze szpitalne, które muszą działać w celu minimalizowania ryzyka.

- Strategia bezpieczeństwa pacjentów, opublikowana w lipcu, zapewnia personelowi NHS jeszcze większe wsparcie w wykonywaniu ich zadań i obejmuje nowy program edukacyjny oraz wiodący na świecie system zgłaszania incydentów w celu zmniejszenia ryzyka błędu ludzkiego - czytamy.

Profesor Derek Alderson, prezes Royal College of Surgeons zwraca uwagę, że tego typu "wpadki" są nie tylko wyjątkowo traumatyczne dla pacjentów i ich rodzin, ale również druzgocące dla samych chirurgów i personelu medycznego, którzy popełnili tak fatalny błąd.