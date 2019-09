Już 26 września premiera filmu „Piłsudski” w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Do wygrania dwa podwójne zaproszenia na film

Weź udział w konkursie i wygraj dwa podwójne zaproszenia na film o Piłsudskim. 26 września nastąpi wyczekiwana premiera głośnej produkcji „PIŁSUDSKI” w Wielkiej Brytanii i Irlandii. To płomienny romans, niesamowite kino akcji i historia prawdziwa Marszałka, jakiej dotąd nie znano. Seanse w kinach CINEWORLD, IMC, OMNIPLEX, SHOWCASE, SAVOY i innych! Nie możecie tego przegapić!

WYGRAJ DWIE PODWÓJNE WEJŚCIÓWKI I WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE>>



UWAGA!! SEANSE W SIECIACH ODEON I VUE JUŻ WKRÓTCE!!! Zobacz zwiastun:





BILETY JUŻ W SPRZEDAŻY



WIELKA BRYTANIA:



CINEWORLD: https://www.cineworld.co.uk/films/pilsudski-polish/ho00006898

EMPIRE CINEMAS: https://www.empirecinemas.co.uk/synopsis/pilsudski/f6841

PERTH PLAYHOUSE: https://perthplayhouse.co.uk/film/?id=HO00000959

SAVOY CINEMAS: https://www.savoyonline.co.uk/

STEPHEN JOSEPH THEATER SCARBOROUGH: https://www.sjt.uk.com/event/916/pilsudski_tbc

SHOWCASE: https://www.showcasecinemas.co.uk/film-info/pilsudski



IRLANDIA I IRLANDIA POLNOCNA:



CINEWORLD DUBLIN: https://www.cineworld.ie/films/pilsudski/ho00006898#/buy-tickets-by-film?in-cinema=8013&at=2019-09-26&for-movie=ho00006898&view-mode=list

IMC CINEMAS: https://www.imccinemas.ie/Event-Details/Pilsudski

KILLARNEY: http://www.cinemakillarney.com/- bilety wkrótce w sprzedaży

OMNIPLEX: https://omniplex.ie/whatson/movie/showtimes/pilsudski

REEL PICTURE CORK: http://www.thereelpicture.com/- bilety wkrótce w sprzedaży

YOUGHAL REGAL: https://regalcinema.ie/film/pilsudski/



WIELKA BRYTANIA:



CINEWORLD UK:



ABERDEEN UNION SQUARE

ASHTON UNDER LYNE

BRADFORD

BRISTOL

BURTON UPON TRENT

CASTLEFORD

CRAWLEY

EDINBURGH

ENFIELD

GLASGOW SILVERBURN

GLOUCESTER QUAYS

HARLOW HARVEY CENTRE

HIGH WYCOMBE

HUNTINGDON

IPSWICH

JERSEY

LEEDS

LUTON

MILTON KEYNES

NEWPORT FRIARS WALK

NOTTINGHAM

POOLE

RUGBY

RUSHDEN

SHEFFIELD

SOUTH RUISLIP

SWINDON REGENT CIRCUS

WAKEFIELD

WATFORD

WEMBLEY

WOLVERHAMPTON

WOOD GREEN

YEOVIL



EMPIRE CINEMAS:



BISHOP STORTFORD

CLYDEBANK

IPSWICH

SLOUGH (ALL WEEK)

SUNDERLAND

SWINDON GREENBRIDGE

WALTHAMSTOW

WIGAN



PERTH PLAYHOUSE



SAVOY CINEMAS:



BOSTON (WEST END)

CORBY

GRANTHAM

NOTTINGHAM

WORKSOP





SHOWCASE:



Coventry

Glasgow

Leicester

Liverpool

Newham

Peterborough

Reading

Southampton



STEPHEN JOSEPH THEATER SCARBOROUGH



IRLANDIA:



CINEWORLD DUBLIN



IMC CINEMAS:



BALLYMENA NI

ENNISKILLEN NI

OMAGH NI

ATHLONE IE

CARLOW IE

DUBLIN SAVOY IE

DUN LAOGHAIRE IE

DUNDALK IE

GALWAY IE

KILKENNY BARRACK STREET IE

MULLINGAR IE

OMAGH NI

TALLAGHT IE



KILLARNEY CINEMA



OMNIPLEX:



ARKLOW

CORK

DUNDALK

LIMERICK

LONGFORD

RATHMINES

SLIGO

TRALEE

WEXFORD

ANTRIM NI

BANBRIDGE NI

CRAIGAVON NI

DUNDONALD BELFAST NI

DUNGANNON NI

LISBURN NI

NEWRY NI

OMAGH NI



REEL PICTURE CORK:

BALLINCOLLIG



REGAL CORK