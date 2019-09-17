Już 26 września premiera filmu „Piłsudski” w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Do wygrania dwa podwójne zaproszenia na film

Weź udział w konkursie i wygraj dwa podwójne zaproszenia na film o Piłsudskim. 26 września nastąpi wyczekiwana premiera głośnej produkcji „PIŁSUDSKI” w Wielkiej Brytanii i Irlandii. To płomienny romans, niesamowite kino akcji i historia prawdziwa Marszałka, jakiej dotąd nie znano. Seanse w kinach CINEWORLD, IMC, OMNIPLEX, SHOWCASE, SAVOY i innych! Nie możecie tego przegapić!
WYGRAJ DWIE PODWÓJNE WEJŚCIÓWKI I WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE>>
UWAGA!! SEANSE W SIECIACH ODEON I VUE JUŻ WKRÓTCE!!! Zobacz zwiastun:
BILETY JUŻ W SPRZEDAŻY
WIELKA BRYTANIA:
CINEWORLD: https://www.cineworld.co.uk/films/pilsudski-polish/ho00006898
EMPIRE CINEMAS: https://www.empirecinemas.co.uk/synopsis/pilsudski/f6841
PERTH PLAYHOUSE: https://perthplayhouse.co.uk/film/?id=HO00000959
SAVOY CINEMAS: https://www.savoyonline.co.uk/
STEPHEN JOSEPH THEATER SCARBOROUGH: https://www.sjt.uk.com/event/916/pilsudski_tbc
SHOWCASE: https://www.showcasecinemas.co.uk/film-info/pilsudski
IRLANDIA I IRLANDIA POLNOCNA:
CINEWORLD DUBLIN: https://www.cineworld.ie/films/pilsudski/ho00006898#/buy-tickets-by-film?in-cinema=8013&at=2019-09-26&for-movie=ho00006898&view-mode=list
IMC CINEMAS: https://www.imccinemas.ie/Event-Details/Pilsudski
KILLARNEY: http://www.cinemakillarney.com/- bilety wkrótce w sprzedaży
OMNIPLEX: https://omniplex.ie/whatson/movie/showtimes/pilsudski
REEL PICTURE CORK: http://www.thereelpicture.com/- bilety wkrótce w sprzedaży
YOUGHAL REGAL: https://regalcinema.ie/film/pilsudski/
WIELKA BRYTANIA:
CINEWORLD UK:
ABERDEEN UNION SQUARE
ASHTON UNDER LYNE
BRADFORD
BRISTOL
BURTON UPON TRENT
CASTLEFORD
CRAWLEY
EDINBURGH
ENFIELD
GLASGOW SILVERBURN
GLOUCESTER QUAYS
HARLOW HARVEY CENTRE
HIGH WYCOMBE
HUNTINGDON
IPSWICH
JERSEY
LEEDS
LUTON
MILTON KEYNES
NEWPORT FRIARS WALK
NOTTINGHAM
POOLE
RUGBY
RUSHDEN
SHEFFIELD
SOUTH RUISLIP
SWINDON REGENT CIRCUS
WAKEFIELD
WATFORD
WEMBLEY
WOLVERHAMPTON
WOOD GREEN
YEOVIL
EMPIRE CINEMAS:
BISHOP STORTFORD
CLYDEBANK
IPSWICH
SLOUGH (ALL WEEK)
SUNDERLAND
SWINDON GREENBRIDGE
WALTHAMSTOW
WIGAN
PERTH PLAYHOUSE
SAVOY CINEMAS:
BOSTON (WEST END)
CORBY
GRANTHAM
NOTTINGHAM
WORKSOP
SHOWCASE:
Coventry
Glasgow
Leicester
Liverpool
Newham
Peterborough
Reading
Southampton
STEPHEN JOSEPH THEATER SCARBOROUGH
IRLANDIA:
CINEWORLD DUBLIN
IMC CINEMAS:
BALLYMENA NI
ENNISKILLEN NI
OMAGH NI
ATHLONE IE
CARLOW IE
DUBLIN SAVOY IE
DUN LAOGHAIRE IE
DUNDALK IE
GALWAY IE
KILKENNY BARRACK STREET IE
MULLINGAR IE
OMAGH NI
TALLAGHT IE
KILLARNEY CINEMA
OMNIPLEX:
ARKLOW
CORK
DUNDALK
LIMERICK
LONGFORD
RATHMINES
SLIGO
TRALEE
WEXFORD
ANTRIM NI
BANBRIDGE NI
CRAIGAVON NI
DUNDONALD BELFAST NI
DUNGANNON NI
LISBURN NI
NEWRY NI
OMAGH NI
REEL PICTURE CORK:
BALLINCOLLIG
REGAL CORK