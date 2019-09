Ruszyła jesienna wyprzedaż biletów Ryanaira. Za niektóre loty zapłacisz mniej niż 5 funtów

Linie lotnicze Ryanair rozpoczęły w poniedziałek imponującą jesienną wyprzedaż swoich biletów. Warto pospieszyć się z decyzją, gdyż promocja potrwa tylko do niedzieli, a ilość miejsc jest ograniczona.

Ci, którzy nie nacieszyli się wakacjami i mają jeszcze trochę wolnego, mogą rozważyć podróż Ryanairem do jednego z urokliwych europejskich miast i skorzystać z dużej obniżki cen biletów w irlandzkich liniach lotniczych.

Promocja jesienna obejmuje loty od października do maja przyszłego roku, więc nawet osoby planujące przyszłoroczne wakacje znajdą coś dla siebie.

Wyprzedażą zostały objęte loty do 32 miast z brytyjskich lotnisk. Jedną z destynacji jest tzw. „francuska Barcelona”, czyli miasteczko Beziers mieszczące się na południu Francji. Lot do niego z lotniska w Bristolu kosztuje zaledwie 4,99 funta.

Z kolei za 9,99 funta polecimy z Bristolu do Polski, Włoch (Wenecji), Hiszpanii, Niemiec czy Irlandii. A jeśli dodamy do tej kwoty 5 funtów, możemy polecieć na Maltę. Natomiast z Birmingham polecimy do Barcelony za 9,99 funta, z Newcastle do Alicante za 16,99 funta.

Obniżką zostały także objęte loty z jednego z najpopularniejszych lotnisk Ryanaira – London Stansted, ale także z Luton, Manchesteru, East Midlands, Edynburga, Aberdeen, Cardiff czy Liverpoolu.

Jak powiedziała Alejandra Ruiz z Ryanaira:

- W tym tygodniu obcięliśmy ceny biletów o 30 funtów na naszą europejską sieć lotów na okres od października do maja, dlatego teraz jest najlepszy czas na zaplanowanie swojej przerwy zimowej lub wiosenny wyjazd. Ta niesamowita oferta obejmująca ponad milion miejsc będzie ważna do północy w niedzielę 22 września, dlatego lepiej jak klienci już dzisiaj z niej skorzystają.

W ciągu ostatnich miesięcy wakacyjnych piloci oraz personel pokładowy Ryanaira strajkowali na brytyjskich lotniskach, w związku z czym wiele lotów zostało opóźnionych lub odwołanych. Dobrą informacją jest jednak to, że możliwe jest uzyskanie odszkodowania w tej sytuacji.



- Za strajki własnych pracowników odpowiedzialność ponosi linia lotnicza, natomiast wszystkie pozostałe strajki uznaje się za „okoliczności wyjątkowe”. Okoliczności wyjątkowe to zdarzenia lub sytuacje, na które dana linia lotnicza nie ma wpływu i którym nie można zapobiec, nawet jeśli zostały podjęte odpowiednie środki zaradcze. W takich przypadkach linia lotnicza nie ponosi odpowiedzialności - możemy przeczytać w poradniku AirHelp.