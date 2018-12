LIST OD CZYTELNIKA: W Polsce proponują pracę za 1000 zł brutto!

Fot. Getty

Dla wielu Polaków wracających do kraju po latach spędzonych w Wielkiej Brytanii, zderzenie z rzeczywistością w Polsce wciąż jest bardzo trudne. Jeden z czytelników Polish Express podzielił się z nami swoją historią, w której trudno znaleźć optymistyczne akcenty...

„Witam

Wróciłem na początku grudnia do Polski, licząc na to, że w kraju już jest naprawdę lepiej. Niestety, to co zastałem w Polsce, po latach emigracji, już po kilku tygodniach przestało mnie napawać optymizmem. Szukając pracy nie spodziewałem się, że w Polsce można zaczynać pracę za 1000 złotych brutto. Taką właśnie ofertę otrzymałem z urzędu pracy. Urzędniczka z PUP skierowała mnie na staż, za który miałbym ledwo z 800 złotych miesięcznie i to za normalną pracę na pełen etat. Chciano mi wręcz wcisnąć staż na stanowisko magazyniera, pomimo że mówiłem wyraźnie, że mam już doświadczenie w pracy na magazynie i na pewno nie będę zaczynał pracy w czymś co nie wymaga nawet jednego tygodnia przeszkolenia. Mało tego, Pani z firmy, która szuka stażysty, stwierdziła, że w ogóle to powinienem się cieszyć, że praca jest dla mnie, i to na cały rok, bo nie mam jeszcze 30 lat, to mogą mi zagwarantować staż na 12 miesięcy. Po obserwacji mogę powiedzieć tylko tyle: nie wracajcie, praca w Polsce może jest ale nie zarobicie nic. Firmy dalej wyzyskują i płacą ochłapy. Jestem tak rozczarowany, że po nowym roku prawdopodobnie znowu wyjeżdżam za granicę, tylko nie wiem czy znowu do Anglii.

Na potwierdzenie moich słów poniżej podaję link do oferty, jaką mi proponowali:

http://oferty.praca.gov.pl/portal/index.cbop#/szczegolyOferty?48d15a6e8267326d9160c52fa5b2f8a0

Marek z Lublina”

Co sądzicie o historii pana Marka? Zgadzacie się, że w Polsce nie da się zarobić, a powrót nad Wisłę z Anglii to jak cofnięcie się do innej epoki? Znacie Polaków, którzy po powrocie do Polski nie żałowali swojej decyzji i znaleźli w kraju pracę na miarę swoich oczekiwań? Czekamy na Wasze opinie!

