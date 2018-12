Stresujące Święta Bożego Narodzenia – aż 65 proc. Polaków ma w tym czasie problem z opanowaniem nerwów

Dla wszystkich z Was, którzy wybierają się w tym roku na Święta Bożego Narodzenia do Polski, mamy złe wieści. Z uwagi na drastyczny wzrost cen żywności, za przygotowanie Wigilii i innych świątecznych posiłków...

Wakacje za nami - Brytyjczycy rozpoczynają... przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia!

Choć trudno w to uwierzyć, to Brytyjczycy rozpoczęli już przygotowania do... Świąt Bożego Narodzenia. Jeszcze kilka lat temu ze świąteczną gorączką czekano do początku listopada, aż skończy się Halloween,...