Lancashire: 17-latek spalił żywcem swoją babcię, aby dowiedzieć się, jak to jest odebrać komuś życie

Fot: Pixabay

W niewielkiej wsi Heysham położonej w hrabstwie Lancashire doszło do makabrycznych zdarzeń. Nastolatek spalił żywcem swoją przyrodnią babcię, bo chciał przekonać się, jak to jest odebrać komuś życie.

Do tej tragedii doszło przeszło trzy lata temu. Początkowo sądzono, że mamy do czynienia ze zwykłym wypadkiem. 94-letnia Mary Gregory została znaleziona pod stołem w oranżerii jej zadymionego domu we wczesnych godzinach porannych, w dniu 28 maja 2018 roku. Zmarła w szpitalu cztery dni później. Dochodzenie przeprowadzone przez straż pożarną w Lancashire wykazało, że najbardziej prawdopodobną przyczyną zaprószenia ognia był upuszczony nieopatrznie papieros. Wykluczono udział osób trzecich i uznano, że nikt nie był winny tej śmierci. Sprawa została jednak wznowiono...

Nastolatek zabił swoją przyrodnią babcię

W 2019 roku wnuk Mary Gregory zaciągnął porady prawnej. Przyznał, że to on stał za tym pożarem i to on zamordował matkę swojego ojczyma. Obawiał się, że jego znajomi, którzy wiedzieli o tym, co zrobił mogą go "wsypać". Chciał zorientować się, co robić dalej. Wkrótce potem sprawa została ponownie otwarta przez policje. W trakcie dochodzenia 21-letni obecnie Tiernan Darnton przyznał się, że podpalił zasłony w domu 94-letniej kobiety i tym samym spowodował ten pożar.

Skąd znajomy sprawcy wiedzieli o tym, co zrobił? Darnton sam im powiedział! Już wcześniej przyznał się do tego makabrycznego czynu. Otóż w ramach młodzieżowej gry towarzyskiej "Truth or Dare" ("Prawda lub Wyzwanie") zdradził do czego się dopuścił swoim znajomym. "Mam sekret, o którym nikomu nie powiedziałem. Mogłem kogoś zabić" - miał powiedzieć w zaledwie kilka tygodni po tym, jak doszło do pożaru. Zdradził wówczas, że wzniecił pożar, ponieważ nie chciał, aby pani Gregory dłużej cierpiała na demencję, a przynajmniej tak później to relacjonował przed obliczem sądu Preston Crown Court. Jednocześnie jego znajomi mieli mu po prostu nie uwierzyć, ale zgodzili się dochować tajemnicy.

Chciał się przekonać co poczuje, gdy odbierze komuś życie

Co było przyczyną zbrodni dokonanej przez 17-latka? Jak wynika za śledztwa, w ramach którego dokładnej analizie poddano zawartość jego laptopa i telefonu, chłopiec miał być zafascynowany złem i zbrodnią. Po prostu "chciał zrobić coś złego" i "poczuć moc" tego, kto odbiera komuś życie. Były student Kendal College i Lancaster & Morecambe College w internecie wyszukiwał takie hasła, jak "I'm a murderer", "I'm a monster and I'm going to hell", "I want to cause evil" czy "urge to kill again".

Jak później ustalono całą "operację" Darnton dokładnie zaplanował. Przed drzwiami oranżerii postawił stół, odłączył kabel telefoniczny i zdemontował czujnik dymu. Upewnił się, że kobieta nie ucieknie z płonącego domu. W jaki sposób młodociany morderca bronił się w sądzie? Całą sprawę nazwał wielkim nieporozumieniem i zaznaczał, że wszystkie jego zeznania są po prostu fałszywe. Do zabójstwa miał się przyznać, bo po prostu chciał zaimponować znajomym.

Prawdę o tej zbrodni wyjawił w ramach... gry ze znajomymi!

Wyrok w sprawie Tiernana Darntona zapadnie wkrótce.