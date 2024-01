Kryzys w UK Landlordzi zostaną zmuszeni do natychmiastowego usuwania wilgoci i pleśni

Rezydenci mieszkań socjalnych już wkrótce mogą się spodziewać daleko idących, korzystnych zmian w prawie. Landlordzi zostaną zmuszeni do natychmiastowego działania, jeśli w lokalach socjalnych pojawi się wilgoć i pleśń. Albo inne, potencjalnie niebezpieczne czynniki.

Landlordzi wezmą odpowiedzialność za zdrowie i życie najemców

Towarzystwa mieszkaniowe, które są odpowiedzialne za utrzymanie mieszkań socjalnych, nie będą już mogły w nieskończoność ignorować zgłaszanych przez lokatorów uwag dotyczących panujących w nich warunków. A chodzi tu przede wszystkim o powszechną w brytyjskich mieszkaniach pleśń. Zgodnie z nowymi założeniami rządu, które właśnie przeszły społeczne konsultacje, landlordzi mają zostać zmuszeni do natychmiastowego działania w przypadku pojawienia się w mieszkaniach okoliczności potencjalnie zagrażających życiu i zdrowiu mieszkańców. Nowe przepisy mają zmusić tzw. „socjalnych” landlordów do zweryfikowania zagrożeń w ciągu 14 dni od ich zgłoszenia. A także do rozpoczęcia stosownych napraw w ciągu kolejnych siedmiu dni od momentu ustalenia problemu. Z kolei w przypadkach nagłych landlordzi zostaną zmuszeni do działania w przeciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia problemu.

Przeczytaj też:

Wysoko rozwinięty kraj wreszcie zakazuje zabijania psów na mięso Breaking News

Nowe prawo, funkcjonujące pod roboczym tytułem Awaab’s Law, przewiduje surowe kary dla towarzystw mieszkaniowych, które nie będą w porę reagować na problemy zgłaszane przez lokatorów mieszkań socjalnych. W razie niedotrzymania terminów, landlordzi mogą stanąć przed sądem.

Zmiany w prawie mieszkaniowym to efekt tragedii

Zmiany w prawie mieszkaniowym, znane jako Awaab’s Law, to efekt tragedii, jaka trzy lata temu spotkała rodzinę w Rochdale. To właśnie wówczas, na skutek długotrwałej ekspozycji na pleśń i grzyb w mieszkaniu socjalnym, zmarł 2-letni chłopiec Awaab Ishak. Ojciec Awaaba od samego początku apelował, aby landlordzi zaczęli słuchać swoich najemców. A teraz ma nadzieję, że ustawodawstwo zaproponowane na cześć jego syna zapobiegnie kolejnym tragediom. – Mamy nadzieję, że prawo Awaaba uchroni inne rodziny przed cierpieniem, przez które przeszliśmy my. Właściciele muszą słuchać obaw swoich najemców. I my popieramy te propozycje – zaznaczył Faisal Abdullah.

Przeczytaj też:

Najbardziej depresyjne miejsce do życia w UK – gdzie można się spodziewać zwycięzcy? Breaking News

W sprawie przygotowywanych przepisów wypowiedział się też Michael Gove. – Dziś zajmujemy się bardziej zdecydowanymi działaniami przeciwko właścicielom lokali socjalnych. Landlordom, którzy zdecydowanie zbyt długo nie traktowali poważnie swoich podstawowych obowiązków. Zmusimy ich do naprawy domów w nowych, ściśle określonych terminach. I podejmiemy natychmiastowe działania, aby uporać się z niebezpieczną wilgocią i pleśnią. By zapobiec przyszłym tragediom – zapowiedział szef Departamentu ds. wyrównywania szans, mieszkalnictwa i społeczności.