Łącznie spędzili 200 lat na kwarantannie! Tyle czasu pracownicy pewnej linii lotniczej musieli się izolować

Fot. Getty

Okazuje się, że czas spędzony przez pracowników pewnej linii lotniczej na kwarantannie należy liczyć nie w dniach, tygodniach, miesiącach czy latach, ale w stuleciach! Szokujące dane ujawnił zarząd znanego przewoźnika.

Pandemia powoli odchodzi w niepamięć, a coraz to nowe kraje wycofują restrykcje covidowe. Po dwóch latach ograniczeń przyszedł jednak czas na podsumowania. I tak, pewna linia lotnicza wyliczyła, ile łącznie trwała kwarantanna jej pracowników…

W czasie kwarantanny chyba każdy chociaż raz musiał poddać się kwarantannie. Niestety, pracownicy w niektórych zawodach byli bardziej narażeni na ryzyko nie tylko samego zarażenia się, ale także po prostu styczności z osobą zakażoną, czego skutkiem był nakaz izolacji. Działo się tak szczególnie w zawodach, w których codzienny bezpośredni kontakt z ludźmi to norma – na przykład w restauracjach, supermarketach, szpitalach czy w samolotach.

Linia lotnicza Cathay Pacific postanowiła nawet podliczyć, ile czasu łącznie jej pracownicy spędzili na kwarantannach – hotelowych, jak i domowych. Jak wszyscy pamiętamy, kwarantanny hotelowe były nakładane przez niektóre kraje na podróżnych zagranicznych z niektórych krajów – bez względu na to, czy wynik testu wjazdowego był pozytywny, czy negatywny.

Crew and staff of Hong Kong’s Cathay Pacific Airlines spent more than 73,000 nights in quarantine in 2021, the equivalent of 200 years https://t.co/bQfQm7GFxA