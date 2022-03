Południowy terminal na lotnisku Gatwick został ponownie otwarty

Ruch lotniczy w UK wraca do normy, w związku z czym władze Gatwick zdecydowały się na ponowne uruchomienie terminalu połduniowego. Zmiany w tym zakresie wchodzą w życie już dziś.

W związku z pandemią w porcie lotniczym zlokalizowanym w Sussex funkcjonował jedynie jeden termin (północny). Powód był bardzo prozaiczny - oszczędności! Stan ten utrzymywał się od 15 czerwca 2020 roku, ale już wkrótce ulegnie zmianie. Terminal zostanie przywrócony do pełni funkcjonowanie po 1,5-rocznej przerwie. Z powodu rosnącej liczby lotów - w kończącym się tygodniu było to około 300 rejsów, od nowego tygodnia ich liczba sięgnie 570 - konieczne będzie zwiększenie przepustowości tego popularnego lotniska. Ruch na Gatwick stopniowo wraca do poziom sprzed pandemii. Dyrektor lotniska Stewart Wingate powiedział, że w niedzielę do samolotów wsiądzie 80 tysięcy pasażerów, a w lipcu ich ilość sięgnie 150 tysięcy osób w skali dnia.

Gatwick wraca do pracy na pełnych obrotach

"W ciągu ostatnich dwóch lat doświadczyliśmy wielu ograniczeń związanych z pandemią" - komentował Wingate dla agencji PA. "W ciągu najbliższych dwóch lub trzech tygodni będziemy bardzo, bardzo szybko się rozwijać i będziemy zajęci przez cały okres letni i będziemy bardzo blisko poziomów głośności z 2019 roku. {Nie ma absolutnie żadnych wątpliwości, że popyt jest duży, wiemy o tym rozmawiając z naszymi liniami lotniczymi".

Wzrost liczby połączeń z lotniska Gatwick na sezon wiosna-lato 2022 zapowiedziało już wiele linii lotniczych. British Airways ogłosiło, że od 29 marca wznowi loty krótkodystansowe z/do Gatwick. Z kolei Vueling ogłosił dodanie pięciu nowych tras obejmujących Gatwick.

W obliczu sezonu letniego ponownie uruchomiono terminal południowy

Rozszerzenie rozkładów ogłosiły także linie popularne wśród Polaków. Przykładowo, easyJet planuje ogłosić znaczące rozszerzenie swojej oferty z Gatwick, a WizzAir wprowadzi do swojego nowego rozkładu 18 dodatkowych połączeń.

Gatwick jest tradycyjnie drugim najbardziej ruchliwym lotniskiem w Wielkiej Brytanii, ale mocno ucierpiał w wyniku pandemii. W ciągu 12 miesięcy do końca października przez lotnisko przewinęło się zaledwie 4,6 mln pasażerów, w porównaniu z 46,6 mln w 2019 roku.