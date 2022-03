Podróż do Polski. Kiedy koniec testów i kwarantanny dla przyjezdnych z UK?

Fot. Facebook/@MinisterstwoZdrowia

Kiedy Polska pójdzie śladem Wielkiej Brytanii i Irlandii i zniesie obowiązujące ograniczenia wjazdowe dla podróżnych? Kiedy można się spodziewać wycofania obowiązkowych testów i kwarantanny w PL dla przyjezdnych spoza Schengen – w tym z UK? Minister zdrowia Adam Niedzielski rzucił nieco światła na tą sprawę.

Wielka Brytania zniosła wszystkie ograniczenia wjazdowe dla podróżnych – zarówno zaszczepionych, jak i niezaszczepionych. Oznacza to, że lecąc z Polski na Wyspy nie trzeba się już martwić żadnymi testami, formularzami czy kwarantanną – podróżowanie wróciło do normalności.

Restrykcje wjazdowe w Polsce dla podróżnych z UK

Jednak inaczej jest w drugą stronę, czyli z UK do Polski, ponieważ nad Wisłą wciąż obowiązują te same ograniczenia wjazdowe. Oznacza to, że osoby lecące z Wielkiej Brytanii do Polski muszą wykonać test wjazdowy, którego wynik nie może być starszy niż 24 h w momencie kontroli granicznej w PL, a który można wykonać już w Polsce na lotnisku – do 3 h po odprawie paszportowej. Podróżni muszą też wypełnić Kartę Lokalizacji Podróżnego.

Dodatkowo, jeśli podróżny nie przedstawi Straży Granicznej dokumentów poświadczających spełnianie warunków zwolnienia z kwarantanny (np. ważny dowód pełnego szczepienia lub aktualny unijny cyfrowy certyfikat covidowy), ma obowiązek poddać się 7-dniowej kwarantannie wjazdowej. Szczegóły aktualnych zasad wjazdu do Polski przedstawiliśmy na poniższej grafice.

Aktualne zasady dla podróżujących z UK do Polski



Polacy mieszkający w Wielkiej Brytanii lub mający na Wyspach rodzinę z niecierpliwością wyczekują chwili, gdy Polska pójdzie śladem Wysp Brytyjskich i zniesie pozostające w mocy restrykcje dla podróżnych – zarówno zaszczepionych, jak i niezaszczepionych. Czy może do tego dojść w najbliższej przyszłości?

Kiedy Polska zniesie testy i kwarantannę dla podróżnych z UK?

Kiedy w Polsce można spodziewać się zmian podobnych do tych wprowadzonych już takich europejskich krajach, jak Wielka Brytania czy Republika Irlandii? Na odpowiedź na to pytanie rzucił niewielkie światełko polski minister zdrowia Adam Niedzielski – choć niestety, żadnej decyzji ani jednoznacznych planów jeszcze nie ogłoszono. Co konkretnie powiedział minister?

Adam Niedzielski zasugerował, że dalsze luzowanie obostrzeń w Polsce może nastąpić z początkiem kwietnia. Podczas konferencji prasowej w czwartek, polski minister zdrowia mówił między innymi:

„Zarekomendowałem premierowi Mateuszowi Morawieckiemu zniesienie od początku kwietnia obowiązku noszenia maseczek, a także nakładania kwarantanny i izolacji”.

Wskazując na poprawiające się statystyki hospitalizacji covidowych w Polsce, minister powiedział również:

„otwiera to pewną przestrzeń dla dalszych decyzji związanych z maseczkami i przejściem ze stanu epidemii do stanu zagrożenia epidemicznego”.

Choć wypowiedź ministra nie odnosi się bezpośrednio do zasad dla podróżnych zagranicznych, jednak można mieć nadzieję, że zniesienie ogólnej reguły nakładania kwarantanny w Polsce obejmie również podróżnych zagranicznych, a to oznaczałoby, że znikną również wtedy testy wjazdowe - ponieważ bez kwarantanny zasadniczo stracą rację bytu. Na to, że od kwietnia zasady dla podróżujących z UK do PL mogą się zmienić, wskazuje również fakt, że zgodnie z wcześniejszym ogłoszeniem ministerialnym, aktualne restrykcje wjazdowe obowiązują w Polsce właśnie do 31 marca - w najbliższych dniach należy więc spodziewać się konkretnych decyzji co dalej.