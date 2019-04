Kurs funta szterlinga po świętach - GBP pod presją mocnego dolara

We wtorek po świątecznej przerwie ruszył handle na rynku walutowym. Jak trzyma się brytyjski funt? Jak specjaliści zapatrują na jego notowania w najbliższym czasie?

Handel we wtorek był jeszcze nieco ospały, wyraźnie inwestorzy odczuwali jeszcze skutki wielkanocnego obżarstwa, ale już dziś, w środę, dało się zauważyć wyraźnie ożywione. Znamienna wydaje się słabość polskiej złotówki - nasza waluta traci mniej do euro, a znacznie więcej w stosunku do dolara. Nie może to być jednak żadne zaskoczenie, szczególnie w przypadku USD, ale już osłabianie się wobec szwajcarskiego franka i brytyjskiego funta - jak najbardziej. Do tej pory w relacji do GBP oraz CHF złotówka trzymała się dość mocno...

Nigel Farage powiedział na spotkaniu w Westminster, że jego Partia Brexit może „zablokować drugie referendum”

Wczoraj na rynku forex funt szterling był w stanie osiągnąć wartość 4.9599, ale dziś jego notowania oscylują w granicach 4.93, a 4.94. Eksperci nie mają wątpliwości, że istotny wpływ na przyszłe wahnięcia GBP będzie miała polityka. Już wkrótce torysi zasiądą z laburzystami do rozmów odnośnie Brexitu i rynki finansowe z pewnością będą wypatrywały dobrych wieści dotyczących Brexitu.

Widać wyraźnie, że brytyjska waluta znajduje się pod presją przybierającego na sile dolara - ten aspekt również będzie miał wpływ na jego wartość. - USD był bardziej stabilny, ponieważ rynki przetrawiły mocne dane o zyskach w USA i dobre dane odnośnie nieruchomości - komentował Timothy Fox, główny ekonomista Emirates NBD.

OFICJALNIE - Donald Trump pojawi się w UK z wizytą państwową w czerwcu

Kurs wymiany funta na dolara jest obecnie notowany na poziomie 1,2935, najniższym poziomie pary od dwóch miesięcy.

Co czeka brytyjską walutę w ciągu kilku następnych tygodni? Niestety, w związku z obecną sytuacją na scenie politycznej na rynkach króluje niepewność. Inwestorzy chcieliby wreszcie wiedzieć do dalej z wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Według źródeł, na jakie powołuje się "Guardian" w najbliższym czasie - do dziesięciu dni - odbędzie się głosowanie nad Withdrawal and Implementation Bill (WAB), o czym pisaliśmy w innym tekście.