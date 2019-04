OFICJALNIE - Donald Trump pojawi się w UK z wizytą państwową w czerwcu

To już oficjalne - Donald Trump w dniach 3-5 czerwca pojawi się w Wielkiej Brytanii z wizytę państwową. Amerykański prezydent spotka się z Elżbietą II oraz weźmie udział w obchodach 75. rocznicy lądowania aliantów w Normandii.

Pałac Buckingham potwierdził fakt zaproszenia do Wielkiej Brytanii prezydenta Trumpa i jego małżonki. - Wizyta państwowa jest okazją do wzmocnienia naszych już bliskich stosunków w dziedzinach takich jak handel, inwestycje, bezpieczeństwo i obrona oraz omówienie, w jaki sposób możemy wykorzystać te więzi w nadchodzących latach - czytamy z kolei w oficjalnym komunikacie wydanym przez Downing Street 10.

Będzie to już druga wizyta prezydenta USA w UK, ale poprzednia, która miała miejsce w lipcu 2018 roku, miała jedynie charakter roboczy. W obliczu masowych protestów Brytyjczyków ograniczono się jedynie do rozmów dwustronnych z udziałem premier Theresy May i Donalda Trumpa w rezydencji w Chequers. Z kolei spotkanie z królową miało nieformalny charakter. Teraz, będzie inaczej.

Trump swoją osobą uświetni uroczystości związane z przełomowym momentem w dziejach II Wojny Światowej, a mianowcie ze słynnym D-Day, które będą miały miejsce w Portsmouth. Na obchodach pojawią się również przedstawiciele innych krajów, między innymi Niemiec, Polski, Czech, Słowacji, Francji i Kanady. Dodajmy, że wcześniej amerykańskie prezydent pojawi się we Francji, gdzie będzie świętował inną ważną rocznicę związaną z II Wojną Światową, a konkretnie wyzwolenie kraju od nazistów.

Oficjalnie szczegóły wizyty nie są jeszcze znane, ale wiadomo, że Trump zostanie przyjęty z pompą - z wszystkimi obowiązującymi honorami, z udziałem w państwowym bankiecie z Elżbietą II włącznie. Poza tym, jeśli wierzyć brytyjskim mediom, odbędą się również rozmowy z Theresą May, ministrami rządu, a także liderami innych partii politycznych.