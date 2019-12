Dziś Boris Johnson przywita ponad 100 nowych posłów konserwatywnych w Westminsterze

Brytyjski dziennik „The Guardian” ujawnił, że były agent KGB miał spotkać się z Borisem Johnsonem na przyjęciu we Włoszech, gdy obecny premier UK pełnił obowiązki ministra spraw zagranicznych Wielkiej...

Scenariusz dotyczący twardego Brexitu staje się coraz bardziej prawdopodobny zwłaszcza teraz, gdy Boris Johnson dumny ze swojego hasła „do or die” został premierem. Niestety wyjście Wielkiej Brytanii ze...

Theresa May wyraziła nadzieję, że w przyszłym tygodniu uda się poddać umowę brexitową czwarty raz pod głosowanie. Szefowa rządu zasugerowała również, że kolejne odrzucenie jej umowy może doprowadzić do...

Były premier, którego nieliczne wystąpienia przerywane są gwizdami osób oskarżających go o nieodpowiedzialne zorganizowanie referendum brexitowego w 2016 roku, powiedział, że – gdyby nadal zasiadał na...

Jak donoszą brytyjskie źródła premier Theresa May zastanawia się nad odwołaniem jutrzejszego głosowania porozumienia brexitowego w Izbie Gmin. Decyzję w tej sprawie mamy poznać jeszcze dziś, o godzinie...

Premier Irlandii, Leo Varadkar, chce niezależnych negocjacji między UK a Irlandią, na wypadek braku umowy brexitowej między UK a UE. W przypadku twardego Brexitu miałoby to rozwiązać problem kontroli granicznych...

ZOBACZ, jakie wyzwania stoją teraz przed Theresą May w związku z kolejnym głosowaniem ws. umowy brexitowej

Theresa May zobowiązała się dać parlamentarzystom kolejną okazję do głosowania nad Brexitem na początku przyszłego miesiąca - bez względu na to, czy premier zdobędzie poparcie laburzystów, czy też nie....