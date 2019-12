Gigantyczny wzrost kursu funta! Wyniki wyborów wyniosły szterlinga na najwyższy poziom od grudnia 2016 roku

Ryzyko twardego Brexitu rośnie z każdym tygodniem coraz bardziej, co skutkuje kolejnymi spadkami kursu funta. Obecnie szterling spadł do poziomu 4,69 zł, a finansiści twierdzą, że wyjście z UE bez umowy...

Kurs brytyjskiej waluty już od dwóch lat utrzymuje się na niskim poziomie, a gdy funt szterling traci na wartości, tracą także Polacy pracujący na Wyspach i ich rodziny. Można to zaobserwować m.in. na...

Wartość funta brytyjskiego zmieniła się bardzo w ciągu ostatnich trzech lat, co sprawiło, że mieszkańcy Wysp stali się odrobinę biedniejsi niż przed referendum ws. Brexitu. Są jednak tacy, którzy twierdzą,...

Nastawienie wobec imigrantów na Wyspach coraz bardziej „łagodnieje” – podaje Financial Times - jednak nadal jest bardzo skomplikowane. Od czasu referendum brexitowego w 2016 roku temat imigracyjny stał...

Wraz z początkiem nowego tygodnia funt brytyjski odrabia straty po zapaści, która miała miejsce w ubiegły poniedziałek. Wiele może się jednak wydarzyć w tym tygodniu, gdy Boris Johnson wybierze się do...

Kurs funta mocno w dół! Po… szczerym wywiadzie Theresy May [wideo]

To największy spadek kursu funta od miesięcy! Przez zaledwie jeden wywiad wartość funta w stosunku do dolara spadła o 1 cent, a w stosunku do euro o ponad 0,5 eurocenta.