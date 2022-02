Ktoś przypadkiem wyrwał drzwi samolotu British Airways! Jak to możliwe? [ZDJĘCIA]

Fot. Getty, Twitter/@IvanLeonZA

Szokujące zdarzenie. Drzwi samolotu British Airways zostały przypadkiem wyrwane z zawiasów. Na szczęście pasażerowie zdążyli opuścić pokład.

Do niesłychanego zdarzenia doszło na lotnisku w Kapsztadzie w środę 26 stycznia 2022. Po wylądowaniu samolotu linii British Airways, lecącego z londyńskiego Heathrow do RPA, przypadkiem wyrwano drzwi maszyny...

Drzwi wyrwane z samolotu British Airways

Na szczęście do tej niebezpiecznej sytuacji doszło wtedy, gdy pasażerowie wysiedli już z samolotu i znajdowali się w bezpiecznej odległości od niego. Zdjęcia opublikowane na Twitterze przez jednego ze świadków, pokazują jednak nie tylko, jak niecodzienne było to zdarzenie, ale także, jak przerażająco wygląda samolot z wyrwanymi drzwiami.

Jak doszło do tej niebywałej sytuacji? Jak informuje dziennik The Independent, do incydentu doszło, gdy samolot miał zostać według standardowych procedur odholowany po lądowaniu. Niestety, kierowca holownika nie zauważył, że maszyna pozostaje nadal połączona z rękawem tylnym wyjściem z lewej strony. Na skutek niedopatrzenia, holownik pociągnął wielką maszynę, ale niestety tylne drzwi były tak mocno przymocowane do rękawa, że się po prostu z rękawem zostały, odrywając się od samolotu…

British Airways Boeing 777-300ER - Cape Town International Airport International Terminal - 26 January 2022.



"That'll Buff Right Out!" pic.twitter.com/3pB6p55t3g — Ivan Leon (@IvanLeonZA) January 26, 2022

W związku z tym niespodziewanym zdarzeniem, linie BA były zmuszone odwołać lot powrotny maszyny – z Kapsztadu do Londynu. Większość pechowych pasażerów miała zostać przetransportowana na lotnisko w Johannesburgu, gdzie czekał inny samolot tej samej linii lotniczej, gotowy do podróży do Wielkiej Brytanii.

Sprawę bada też specjalna komisja, powołana łącznie przez lotnisko w Kapsztadzie oraz linię British Airways.