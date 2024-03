Podróże i turystyka Które linie lotnicze są lepsze – Ryanair czy easyJet?

W badaniu Which? tysiące pasażerów zabrało głos w kwestii komfortu, kosztów i obsługi w liniach lotniczych Ryanair i easyJet. Według nich jeden przewoźnik jest znacznie lepszy od drugiego jeśli chodzi o odwołania lotów.

Jak się okazuje, wybór między Ryanairem i easyJet był dość łatwym wyborem przez ostatnich 20 lat. Ryanair niezmiennie plasuje się na dole tabeli najlepszych i najgorszych linii lotniczych, a easyJet najczęściej zajmował miejsce gdzieś w środku.

Ryanair czy easyJet?

Jednak w roku 2023 linie lotnicze easyJet zniechęciły do siebie wielu pasażerów odwołaniami tysięcy lotów. W badaniu przeprowadzonym przez Which? uwzględniono wiele czynników. Przeanalizowano także dane Civil Aviation Authority (CAA) dotyczące punktualności i odwołań lotów, co jest najważniejszą kwestią dla większości pasażerów.

W badaniu wzięto także pod uwagę koszt zabrania bagażu na pokład samolotu, oraz to, ile każda z linii „przydziela” swoim pasażerom miejsca na nogi podczas podróży.

Która linia lotnicza najczęściej odwołuje loty w ostatniej chwili?

W ubiegłym roku easyJet odniósł porażkę pod względem odwołań lotów. W ciągu 12 miesięcy do września 2023 roku linie te odwołały ponad dwukrotnie więcej lotów niż Ryanair w czasie 24 godzin przed planowanym odlotem. Tak wynika z danych CAA.

Irlandzkie linie anulowały 0,80 proc. lotów i utrzymały się na poziomie średniej. EasyJet z kolei anulował 2 proc. lotów. Jest to zaledwie część odwołań, bo dotyczy tylko 24 godzin przed planowaną godziną odlotu. Wiele innych lotów odwołano z kilkudniowym lub tygodniowym wyprzedzeniem. Pod tym względem zatem Ryanair okazał się lepszy.

Które linie są bardziej punktualne?

Zgodnie z danymi CAA, w tym samym okresie, Ryanair wykonał 62 proc. swoich połączeń punktualnie (czyli zmieścił się w 15 minutach od czasu planowanego przylotu). W easyJet liczba ta była podobna. 60 proc. lotów tej linii dotarło na czas.

Z kolei w przypadku obu linii lotniczych około 1 proc. lotów było opóźnionych o ponad trzy godziny.

Kto ma lepszy limit bagażu?

Niestety easyJet skopiował politykę Ryanaira dotyczącą pobierania opłat za bagaż podręczny, który umieszczany jest pod siedzeniem w samolocie. Jak twierdzi easyJet – opłata za umieszczenie walizki w schowku nad głową wynosi „od 5,99 funta” za lot. Z kolei Ryanair podaje opłatę w wysokości od 6 do 36 funtów.

W irlandzkich liniach możemy również zapłacić za bagaż rejestrowany o wadze 10 kg lub 20 kg. Natomiast easyJet ma różne opłaty za bagaż rejestrowany o wadze 15 kg, 23 kg i 32 kg. Ceny te różnią się także w zależności od trasy.

Na trzech sprawdzanych przez Which? trasach easyJet miał wyższe opłaty w przypadku bagażu podręcznego i wynosiły one około 50 funtów za lot w obie strony. Chociaż bagaż był nieco większy, co może być pewną oszczędnością. W Ryanairze było to średnio około 40 funtów.

Wymiary bagażu podręcznego easyJet, łącznie z uchwytami i kółkami, wynoszą 56 x 45 x 25 cm, a w irlandzkich liniach wymiary wynoszą 55 x 40 x 20 cm.