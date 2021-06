Która sieć supermarketów w UK jest najtańsza? RANKING za maj 2021

Prezentujemy wyniki analizy przeprowadzonej przez Which?

Na łamach "Polish Express" w zasadzie co miesiąc sprawdzamy, w którym z marketów w UK są najniższe ceny. Opierając się na danych dostarczanych przez Which? regularnie publikujemy nasze raporty, aby pomóc Wam w wyborze najtańszych ofert. Zaprasamy do lektury kolejnego z nich!

Jak wygląda ranking najtańszych sieci handlowych w UK w maju 2021? Mamy wyniki przeprowadzonej przez Which? dwóch analiz. Pierwsza dotyczy "grocery", czyli koszyka typowych, codziennych zakupów w najbardziej popularnych "sieciówkach" na Wyspie. Druga dotyczy zakupów "tygodniowych", obejmujących nie tylko "spożywkę", ale także produkty gospodarstwa domowego czy dania gotowe, żywność przetworzoną.

Co się okazało? Cóż, w zasadzie nie można mówić o żadnej niespodziance, ponieważ pod kątem najniższych cen produktów spożywczych w UK lider jest tylko jeden i jest nim Lidl. W ramach miesięcznego porównania cen 20 podstawowych produktów - w tym jabłek, jajek i chleba, w których brano pod uwgę zarówno "brandy" własne, jak i powszechnie dostępne marki - niemiecki dyskont (kolejny raz!) nie miał sobie równych. Warto zaznaczyć, że koszyk zakupów w Lidlu był prawie 10 funtów tańszy, niż taki sam zestaw produktów dostępny u jego najdroższego rywala. Dyszka w ramach codziennych zakupów to już całkiem niezła oszczędność...

Gdzie najlepiej robić zakupy?

Oto pełne zestawienie "groceries" (pod kątem ceny koszyka 20 podstawowych produktów):

1. Lidl - £22.66

2. Aldi - £23.08

3. Asda - £25.26

4. Morrisons - £26.45

5. Tesco - £26.64

6. Sainsbury's - £27.15

7. Ocado - £29.18

8. Waitrose - £31.88

Which? sprawdziło także, ile średnio w maju płacono za większe zakupy, jakie przeciętnie robi się raz na tydzień. W koszyku znajdowały się aż 82 produkty. Oprócz 20 produktów z małego koszyka, w tej wersji znalazły się między innymi środki czystości czy przetworzona żywność. W tej wersji rankingu nie uwzględniono dwóch najtańszych marketów, czyli Aldiego i Lidla.

Jaki brytyjski supermarket okazał się najtańszy w minionym miesiącu?

Porównanie cen "wielkiej czwórki" (włączając Ocado i Waitrose, bez dyskontów) na przykładzie 82 produktów:

1. Asda - £159.99

2. Sainsbury’s - £165.22

3. Tesco - £168.88

4. Morrisons - £169.13

5. Ocado - £171.10

6. Waitrose - £181.60

Szesnasty miesiąc z rzędu Asda zajęła pierwsze miejsce z rachunkiem w wysokości prawie 160 funtów. Różnica między drugim w zestawieniu Sainsbury's sięgnęła 6,11 funta. Asda była również o 22,49 funta tańsza niż najdroższy supermarket Waitrose, w którym rachunek był o 13% wyższy.