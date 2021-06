PILNE: Rząd rozważa "alternatywne" scenariusze wobec zniesienia restrykcji zaplanowanego na 21 czerwca

Jak donosi portal "Sky News", powołując się na swoje źródła w brytyjskim rządzie, gabinet Borisa Johnsona pracuje nad "alternatywą" dla całkowitego zniesienia covidowych restrykcji zaplanowanego na 21 czerwca 2021.

Informacje te pojawiły się w dniu wczorajszym, w godzinach wieczornych. Dziennikarze "Sky News" powołują się na wysoko postawionego przedstawiciela rządu UK, według którego gabinet Borisa Johnsona rozważa "alternatywne rozwiązania" w perspektywie rychłego zniesienia wszystkich restrykcji pandemicznych. Zaznacza on, że Boris Johnson nadal planuje wykonać ostatnią część planu wychodzenia z lockdownu, ale przed podjęciem decyzji czeka na więcej danych dotyczących obecnej sytuacji epidemiologicznej.

"Byłoby zaniedbaniem z naszej strony podejmowanie decyzji bez pełnego zestawu danych " - cytujemy rządowe źródło, za "Sky News". "Oczywiście, urzędnicy opracowują inne opcje, ale nadal spodziewamy się, że 21 czerwca znajdziemy się w miejscu, w którym będziemy mogli kontynuować realizacje naszych wcześniejszych założeń" - podsumowywał.

O jakich alternatywach mowa, co rozważa gabinet Borisa Johnsona? "Sky News" podaje trzy takie opcje:

zachowanie obowiązku noszenia maseczek w pewnych określonych warunkach;

utrzymanie pracy zdalnej przy jednoczesnym otwarciu się sektora hospitality;

niewielkie opóźnienie zniesieniu restrykcji i przesunięcie terminu 21 czerwca na 4 lipca.

Zaznaczmy to bardzo wyraźnie - mamy do czynienia jedynie z medialnymi spekulacjami, choć z naszego doświadczenia z reguły źródła, na które powołuje się "Sky News", są zwykle wiarygodne. Po drugie wygląda na to, że premier Johnsona jest zdeterminowany, aby doprowadzić do ostatecznego poluzowania i jedynie rozważa "plany awaryjne". Zakładamy, że rząd musi być przygotowany na każdą ewentualność i podobne, do powyższych, scenariusze muszą być po prostu pod ręką.

Przypomnijmy również, że sytuacja epidemiologiczna w Wielkiej Brytanii zaczyna być niepokojąca. Na Wyspie od kilku dni notuje się wzrost nowych zakażeń koronawirusem. Piątek, 4 czerwca 2021 roku, był trzecim z kolei z dniem, gdy liczba przypadków była o około tysiąc wyższa. Więcej na ten tematy pisaliśmy we wczorajszym artykule na ten temat: Liczba zakażeń w Wielkiej Brytanii rośnie w największym tempie, od 21 marca 2021.

Co z luzowaniem planowanym na 21 czerwca?

Dodajmy także, że najnowsze badanie opinii publicznej pokazuje, że aż połowa Brytyjczyków jest przeciwna zniesieniu 21 czerwca wszystkich prawnych restrykcji ograniczających kontakty społeczne. Trzy czwarte mieszkańców Wys uważa także, że nawet po całkowitym powrocie do normalności ludzie nadal powinni zakrywać nos i usta w pomieszczeniach zamkniętych. Więcej na ten tematy pisaliśmy we wczorajszym artykule na ten temat: Połowa Brytyjczyków jest przeciwna zniesieniu 21 czerwca wszystkich restrykcji ograniczających kontakty społeczne.