Kto zostanie nowym liderem Partii Pracy? OFICJALNIE wystartowały wybory u laburzystów

Rozpoczęła się walka o władze w Partii Pracy - znamy nazwiska sześciu kandydatów do schedy po Jeremy`m Corbynie. Wśród faworytów wymenia się Keira Starmera i Rebeccę Long-Bailey.

Oficjalnie 7 stycznia 2020 roku rozpoczęła się kampania wyborcza w największej partii opozycyjnej w Wielkiej Brytanii. Po tym, jak Partia Pracy w grudniowych wyborach poniosła największą od 1935 roku klęskę, do dymisji podał się dotychczasowy lider laburzystów, Jeremy Corbyn. Te wybory upłyną nie tylko pod znakiem szukania nowego przywództwa, ale również nowej tożsamości Partii Pracy. Wiemy już, że do walki stanęło sześciu kandydatów. Kto walczy o przywództwo w Labour?

Keir Starmer

Uchodzący za faworyta do przejęcia władzy do Corbynie, Starmer ogłosił swoja kandydaturę na łamach "The Daily Mirror". 57-letnie polityk reprezentujący okręg Holborn i St Pancras w dotychczasowym "gabinecie cieni" zajmował się kwestiami Brexitu. Uchodzi za politykę o poglądach centrystycznych, opowiadający się za pozostaniem w UE

Rebecca Long-Bailey

Blisko związana z dotychczasowym przywództwem i samym Corbynem minister ds. biznesu w "gabinecie cieni" do wyścigu dołączyła w poniedziałek, późnym wieczorem. W brytyjskich mediach określana jako główna rywalka Starmera. Uchodzi za polityka, który będzie kontynuował dotychczasową linię partii. Brytyjskie media zwracają uwagę, że świetnie wypadła podczas ostatniej kampanii wyborczej do Izby Gmin.

Emily Thornberry

59-letnia posłanka reprezentująca okręg Islington South i Finsbury, która w "gabinecie cieni" odpowiadała za sprawy zagraniczne. Mocno opowiadała się za drugim referendum w sprawie Brexitu, przez co została skrytykowana przez władze partii mające inne zdanie w tej kwestii.

Jess Phillips

38-letnia posłanka z Birmingham należała do najzacieklejszych krytyków dotychczasowego lidera, która punktowała jego, między innymi, antysemityzm. Według niej konieczne jest ideowe "poszerzenie" Partii Pracy, która musi odwoływać się do potrzeb zarówno osób pracujących, jak i przedstawicieli klasy średniej. Można napisać, że prezentuje podejście bliskie do polityki Tony`ego Blaira.

Lisa Nandy

40-letnia posłanka z Wigan mówi o tym, że Labour straciło całkowicie kontakt z normalnymi ludźmi, ich życiem i potrzebami. Wezwała do większego zakorzeniania struktur partyjnych w lokalnych społecznościach. Apeluje, aby mocniej wsłuchać w potrzeby brytyjskiej "working class".

Clive Lewis

48-letni minister skarbu w "gabinecie cieni". Zrezygnował ze stanowiska partii w ubiegłym roku, aby sprzeciwić się ustawie inicjującej proces Brexitu. Były dziennikarz, który od początku wspierał Corbyna, ale później zdystansował się do byłego lidera i zaczął krytykować go w kwestiach związanych ze zwalczaniem antysemityzmu.

Warto zwrócić uwagę, że w stawce brakuje Yvette Cooper, która przegrała wyścig o przywództwo z Corbynem w 2015 roku. Była członkini rządu Eda Milibanda, polityk o umiarkowanych poglądach i z dużym doświadczeniem wydawał się idealną kandydatką, ale ostatecznie nie zdecydowała się stanąć do walki.

Nazwisko nowego szefa Partii Pracy poznamy 4 kwietnia. Procedury wyboru lidera są dość skomplikowane. Do 13 stycznia pretendenci będą musieli zdobyć odpowiednie poparcie - co najmniej 10 proc. laburzystowskich posłów do Izby Gmin lub do Parlamentu Europejskiego (22 osoby) musi zadeklarować swoje poparcie. Później, kandydaci będą musieli uzyskać poparcie w okręgach wyborczych lub trzech afiliowanych przy niej organizacji, przy czym dwie z nich muszą być związkami zawodowymi. Mają na to czas do 14 lutego, a głosowanie rozpoczyna się 21 lutego o potrwa do 2 kwietnia.