Księżna Kate i mały książę George na celowniku terrorystów z ISIS

Czy ISIS planuje zamach na księżną Kate i małego księcia George`a? Według brytyjskich mediów w komunikacji sympatypów Państwa Islamskiego miał pojawić się wątek takiej właśnie treści. Sprawą mają zająć się odpowiednie służby.

Jak czytamy na łamach brytyjskich mediów, islamscy terroryści mają planować zamach na księżną Kate i jej synka, księcia Jerzego (George`a). Jak donosi "The Daily Star Sunday" w sieci miały pojawić się groźby zamachu na członków rodziny królewskiej. Miały one być realne na tyle, że zajęli się nimi przedstawiciele brytyjskich służb.

Polak ostrzelał warsztat samochodowy w Londynie, bo mechanik nie chciał naprawić jego auta za darmo

Wezwania do otrucia księżnej miało pojawić się w zaszyfrowanej korespondencji zwolenników i członków ISIS. Zdjęcie 37-letniej Kate Middleton z podpisem "wiemy, co ona je - zatrujcie to" miało pojawić się w aplikacji Telegram. Podobnie, sprawa miała się mieć w przypadku małego księcia. Według źródła, na jakiego powołują się dziennikarze "The Daily Star Sunday", na rzeczone groźby już zareagowali agenci wywiadu.

Nic nie wskazuje na to, aby te groźby były w jakiś sposób powiązane z wiadomościami wysyłanymi przez Husnaina Rashida.

PILNE: Katastrofa samolotu Boeing 707! Z wraku samolotu wyczołgała się jedna osoba

Przypomnijmy, islamista został skazany na 25 lat pozbawienia wolności za podżeganie do zabójstwa księcia George`a wysyłając 360 000 wiadomości w 150 różnych wątkach na czacie w Telegramie od listopada 2016, a do momentu aresztowania w dniu 22 listopada 2017 r. Poprosił także tysiące obserwujących o przeprowadzeniu ataków terrorystycznych podczas Mistrzostw Świata w Rosji.