PILNE: Katastrofa samolotu Boeing 707! Z wraku samolotu wyczołgała się jedna osoba

Fot. Twitter

Samolot Boeing 707 spadł na domy z powodu złej pogody. Katastrofę, w której zginęło 15 osób, cudem przeżył mechanik pokładowy.

Do katastrofy doszło dziś nad ranem, niedaleko Teheranu, w prowincji Alborz. Samolot transportowy Boeing 707, z 16 osobami na pokładzie, spadł na domy, ponieważ piloci, z uwagi na złą pogodę, pomylili się i nie trafili w płytę lotniska Fath. Na miejscu zginęło 15 osób, a z wraku, cudem i o własnych siłach, wyczołgał się jedynie mechanik pokładowy.

Należący do armii Boeing 707 leciał do Iranu z Biszkeku – stolicy Kirgistanu, skąd transportował mięso. Informację tę potwierdziła irańska armia: „Boeing transportowy 707 przewożący mięso z Biszkek w Kirgistanie musiał dziś awaryjnie lądować na lotnisku Fath. Mechanik pokładowy został przewieziony do szpitala”.